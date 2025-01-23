Под Лос-Анджелесом вспыхнул новый огромный пожар. Более 30 тысяч человек эвакуируют

Шериф округа Лос-Анджелес рассказал, что еще 23 тыс. человек получили предупреждение о возможной эвакуации.

Новый пожар получил название „ Хьюз“. Всего за несколько часов он охватил территорию, сравнимую с 66% площади другого разрушительного пожара „Итон“ в окрестностях Лос-Анджелеса.

На территории вокруг озера Кастаик, где произошёл новый пожар, в основном растут кустарники и расположены пастбища, часть её занимают леса.

Для тушения огня привлечено более четырёх тысяч пожарных. Огонь пытаются тушить с воздуха, зачерпывая вертолетами воду из озера. Локализовать пожар „Хьюз“ пока не удалось, сообщил начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне. В регионе по-прежнему сохраняется сухая, ветреная погода, затрудняющая борьбу с огнём. Однако на выходные прогнозируются небольшие дожди, которые могут помочь в борьбе с огнём.

Лесные пожары в Калифорнии, начавшиеся 7 января, стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, и в округе Лос-Анджелес были введены обязательные приказы об эвакуации для более чем 100 тыс. человек. По меньшей мере десять человек погибли.

Ранее мы писали о том, что вследствие пожаров из Лос-Анджелеса пришлось эвакуироваться многим мировым звездам, некоторые из которых потеряли свои дома.

Некоторые известные эстоноземельцы, чьи дома находятся в Лос-Анджелесе, рассказали журналу Kroonika о том, что происходит там сейчас.

Мартти Педаник, известный блогер из Эстонии, уже полтора года живет в Лос-Анджелес. Как выяснилось, он сейчас находится довольно близко к языкам пламени.

„Ситуация на месте ужасная! Мы находимся в эпицентре всех пожаров в красной зоне, но достаточно далеко, чтобы сегодня спать спокойно“, - сказал он. В Лос-Анджелесе, по его словам, настроение мрачное. „Происходящее влияет на всех, и поэтому они сбавляют обороты. Наша группа друзей держится вместе, и мы предлагаем убежище нашим друзьям, которые были вынуждены эвакуироваться“, - добавляет Мартти.

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