Под Лос-Анджелесом вспыхнул новый огромный пожар. Более 30 тысяч человек эвакуируют(4)
В Калифорнии, в округе Лос-Анджелес новый пожар, начавшийся 22 января, за несколько часов охватил территорию площадью 38 квадратных километров. Об этом сегодня сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters. Более 30 тысяч человек получили распоряжение об обязательной эвакуации.
Шериф округа Лос-Анджелес рассказал, что еще 23 тыс. человек получили предупреждение о возможной эвакуации.
Новый пожар получил название „ Хьюз“. Всего за несколько часов он охватил территорию, сравнимую с 66% площади другого разрушительного пожара „Итон“ в окрестностях Лос-Анджелеса.
На территории вокруг озера Кастаик, где произошёл новый пожар, в основном растут кустарники и расположены пастбища, часть её занимают леса.
Для тушения огня привлечено более четырёх тысяч пожарных. Огонь пытаются тушить с воздуха, зачерпывая вертолетами воду из озера. Локализовать пожар „Хьюз“ пока не удалось, сообщил начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне. В регионе по-прежнему сохраняется сухая, ветреная погода, затрудняющая борьбу с огнём. Однако на выходные прогнозируются небольшие дожди, которые могут помочь в борьбе с огнём.
Лесные пожары в Калифорнии, начавшиеся 7 января, стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, и в округе Лос-Анджелес были введены обязательные приказы об эвакуации для более чем 100 тыс. человек. По меньшей мере десять человек погибли.
Ранее мы писали о том, что вследствие пожаров из Лос-Анджелеса пришлось эвакуироваться многим мировым звездам, некоторые из которых потеряли свои дома.
Некоторые известные эстоноземельцы, чьи дома находятся в Лос-Анджелесе, рассказали журналу Kroonika о том, что происходит там сейчас.
Мартти Педаник, известный блогер из Эстонии, уже полтора года живет в Лос-Анджелес. Как выяснилось, он сейчас находится довольно близко к языкам пламени.
„Ситуация на месте ужасная! Мы находимся в эпицентре всех пожаров в красной зоне, но достаточно далеко, чтобы сегодня спать спокойно“, - сказал он. В Лос-Анджелесе, по его словам, настроение мрачное. „Происходящее влияет на всех, и поэтому они сбавляют обороты. Наша группа друзей держится вместе, и мы предлагаем убежище нашим друзьям, которые были вынуждены эвакуироваться“, - добавляет Мартти.