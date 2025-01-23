Нападающий „Флоры“ продолжит карьеру в голландском клубе

Нападающий таллиннской „Флоры“ Тони Варьюнд присоединился на правах аренды к дублю голландского клуба „Утрехт“, выступающему в Первом дивизионе Нидерландов по футболу – „Йонг Утрехт“. По окончании аренды у „Утрехта“ будет возможность выкупить права на игрока у „Флоры“.

„Я очень рад присоединиться к „Утрехту“! План, который мы составили три года назад вместе с „Флорой“, реализуется именно так, как мы и надеялись. Я сделаю всё, чтобы мой этап в „Утрехте“ был успешным и запомнился множеством ярких моментов, – сказал Варьюнд через пресс-службу „Флоры“. - Благодарю „Флору“ за всё, что она сделала для меня, и желаю клубу и команде удачи в предстоящем сезоне!“

Спортивный директор „Флоры“ Таави Трасберг также прокомментировал переход: „Я очень рад, что Тони делает следующий шаг в своей карьере, присоединившись к „Утрехту“. Наша главная цель как клуба – всегда учитывать интересы и карьеру игрока, и Первая лига Нидерландов представляет собой отличный вызов для развития молодого футболиста. У Тони есть все предпосылки для того, чтобы проявить себя на международной арене. Уверен, что благодаря упорной работе он сможет сделать шаг вперёд в своём развитии и попасть в основную команду „Утрехта“, выступающую в высшем дивизионе. Мы будем поддерживать Тони и желаем ему успехов в реализации его потенциала“.

17-летний Тони Варьюнд начал заниматься футболом в футбольной школе „Харью“. С 2017 по 2021 год он выступал за таллиннский „Калев“, а последние три сезона провёл во „Флоре“. В Премиум-лиге он сыграл 38 матчей за „зелёно-белых“ и забил 9 голов. В прошлом сезоне Варьюнд принял участие в 29 матчах высшей лиги, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Варьюнд представлял молодёжные сборные Эстонии U21, U19 и U17. В январе 2022 года полузащитник „Флоры“ и сборной Эстонии Рокко Роберт Шейн также присоединился к „Утрехту“, где играл до лета 2023 года.

Клуб „Утрехт“ трижды становился обладателем Кубка Нидерландов, последний раз в 2004 году, когда также завоевал Суперкубок страны. В текущем сезоне команда занимает третье место в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов, отставая от лидера, „ПСВ Эйндховен“, на шесть очков.

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