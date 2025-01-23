Мнение
23.01.2025, 18:02

Раймонд Кальюлайд: собаки нападают на прохожих из-за безразличия своих хозяев, штраф может составить более 6 тысяч евро

 
Рассматривается новый законопроект
Raimond Kaljulaid
Недопустимо, чтобы люди были так долго беззащитны перед злыми собаками
Недопустимо, чтобы люди были так долго беззащитны перед злыми собаками
ФОТО: Ingmar Muusikus | Delfi Meedia

Каким образом может пришедшая на природу с маленькими детьми семья знать, что несущаяся к ним с лаем собака „на самом деле очень дружелюбная“, „никому не вредит“ и „только хочет поиграть“? Да никаким!

Мне лично мало верится, что те люди, чьи собаки подвергают здесь и сейчас опасности окружающих, сами образумятся или изменят свое поведение. Опасная, угрожающая людям и другим животным собака без привязи – это потенциально смертельная угроза, словно размахивающий заряженным ружьем в многолюдном месте человек в состоянии алкогольного опьянения.

В последние годы большое внимание общественности привлекли нападения собак. Речь идет о крайне трагических и душераздирающих историях. Жертвами нападений становятся как люди, так и другие собаки – чьи-то домашние любимцы и члены семей.

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