ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ПСЖ шокировал „Манчестер Сити“, а „Фейеноорд“ сенсационно разгромил „Баварию“

„Реал“ разгромил „Зальцбург“

Мадридский „Реал“ уверенно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, одержав разгромную победу. Уже в первом тайме дубль Родриго вывел „сливочных“ вперед. В начале второго тайма Килиан Мбаппе увеличил преимущество команды, воспользовавшись ошибкой соперника на линии вратарской и хладнокровно отправив мяч в пустые ворота.

Винисиус Жуниор добавил зрелищности матчу: получив мяч на левом фланге, он прорвался в штрафную, обыграл двух защитников и отправил мяч в дальний угол. Позже бразилец оформил дубль, забив еще один гол в ворота „Зальцбурга“.

Гости смогли сократить отставание лишь под занавес встречи, но это не повлияло на итоговый результат. „Реал“ одержал уверенную победу и ворвался в плей-офф с 16-го места.

„Манчестер Сити“ потерял шансы на прямое попадание в плей-офф Лиги чемпионов

„Манчестер Сити“ и ПСЖ устроили настоящий футбольный спектакль, вдохновленный историческим матчем „Бенфика“ — „Барселона“ (4:5). Первый тайм прошел в напряженной борьбе с множеством опасных моментов, но команды ушли на перерыв при счете 0:0.

Во втором тайме „горожане“ захватили инициативу. Джек Грилиш, выйдя на замену, открыл счет, оказавшись первым на мяче в штрафной. Вскоре Холанд удвоил преимущество, замкнув прострел Грилиша после рикошета.

Парижане не сдались. Дембеле быстро сократил разрыв, замкнув пас Баркола, а затем сам Брэдли Баркола оказался на добивании и сравнял счет, вернув интригу в матч.

На 79-й минуте Невес вывел ПСЖ вперед, элегантно переправив мяч в сетку после подачи со штрафного. Подопечные Пепа Гвардиолы были ошеломлены.

Кульминация наступила в добавленное время, когда Гонсалу Рамуш забил четвертый мяч. Гол был отменен из-за офсайда, но после просмотра VAR судья пересмотрел решение, подтвердив взятие ворот.

После семи туров ПСЖ набрал 10 очков и занимает 23-е место, в то время как „Манчестер Сити“ с восемью очками находится на 25-й строчке.