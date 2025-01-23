ЛИГА ЧЕМПИОНОВ | ПСЖ шокировал „Манчестер Сити“, а „Фейеноорд“ сенсационно разгромил „Баварию“
В среду завершились заключительные матчи 7-го тура Лиги чемпионов.
„Реал“ разгромил „Зальцбург“
Мадридский „Реал“ уверенно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, одержав разгромную победу. Уже в первом тайме дубль Родриго вывел „сливочных“ вперед. В начале второго тайма Килиан Мбаппе увеличил преимущество команды, воспользовавшись ошибкой соперника на линии вратарской и хладнокровно отправив мяч в пустые ворота.
Винисиус Жуниор добавил зрелищности матчу: получив мяч на левом фланге, он прорвался в штрафную, обыграл двух защитников и отправил мяч в дальний угол. Позже бразилец оформил дубль, забив еще один гол в ворота „Зальцбурга“.
Гости смогли сократить отставание лишь под занавес встречи, но это не повлияло на итоговый результат. „Реал“ одержал уверенную победу и ворвался в плей-офф с 16-го места.
„Манчестер Сити“ потерял шансы на прямое попадание в плей-офф Лиги чемпионов
„Манчестер Сити“ и ПСЖ устроили настоящий футбольный спектакль, вдохновленный историческим матчем „Бенфика“ — „Барселона“ (4:5). Первый тайм прошел в напряженной борьбе с множеством опасных моментов, но команды ушли на перерыв при счете 0:0.
Во втором тайме „горожане“ захватили инициативу. Джек Грилиш, выйдя на замену, открыл счет, оказавшись первым на мяче в штрафной. Вскоре Холанд удвоил преимущество, замкнув прострел Грилиша после рикошета.
Парижане не сдались. Дембеле быстро сократил разрыв, замкнув пас Баркола, а затем сам Брэдли Баркола оказался на добивании и сравнял счет, вернув интригу в матч.
На 79-й минуте Невес вывел ПСЖ вперед, элегантно переправив мяч в сетку после подачи со штрафного. Подопечные Пепа Гвардиолы были ошеломлены.
Кульминация наступила в добавленное время, когда Гонсалу Рамуш забил четвертый мяч. Гол был отменен из-за офсайда, но после просмотра VAR судья пересмотрел решение, подтвердив взятие ворот.
После семи туров ПСЖ набрал 10 очков и занимает 23-е место, в то время как „Манчестер Сити“ с восемью очками находится на 25-й строчке.
„Манчестер Сити“ утратил математические шансы на попадание в восьмёрку сильнейших. В следующем решающем матче команда Гвардиолы встретится с „Брюгге“, который с 11 очками занимает 20-е место и также борется за выход в плей-офф.
„Фейеноорд“ шокировал „Баварию“
На 21-й минуте Сантьяго Хименес открыл счёт, а на 45+9-й оформил дубль, реализовав пенальти. На 89-й минуте Аясэ Уэда забил третий мяч в ворота „Баварии“.
После победы „Фейенорд“ набрал 13 очков и занимает 13-е место, а „Бавария“ с 12 очками находится на 15-й строчке.
„Арсенал“ победил „Динамо“ Загреб
Подопечные Микеля Артеты, будучи фаворитами, доминировали в матче, создавая опасные моменты. Уже на 2-й минуте Райс открыл счёт после отличной атаки Арсенала, отправив мяч в ворота из-за пределов штрафной. Габриэл имел шанс удвоить счёт, но его удар головой с углового прошёл мимо. В начале второго тайма Хаверц удвоил преимущество, замкнув навес от Мартинелли. Эдегор поставил финальную точку в матче.
„Арсенал“ занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, а „Динамо“ находится в шаге от топ-24.
Лига чемпионов, 7-й тур, 22 января:
„Шахтёр“ — „Брест“ — 2:0;
Гол: Кевин, 18, Судаков, 37 (пен.)
„РБ Лейпциг“ — „Спортинг“ — 2:1;
Голы: Шешко, 19, Поульсен, 78 – Дьокереш, 75
„Селтик“ — „Янг Бойз“ — 1:0;
Гол: Бенито (автогол), 86
„Милан“ — „Жирона“ — 1:0;
Голы: Леау, 37
„Арсенал“ — „Динамо“ Загреб — 3:0;
„Реал“ Мадрид — „Ред Булл Зальцбург“ — 5:1;
Голы: Родриго, 23, 34, Мбаппе, 48, Винисиус, 55, 77 – Бидструп, 85
„Фейеноорд“ — „Бавария“ — 3:0;
Голы: Хименес, 21, 45+9 (пен), Уэда, 89
„Спарта“ Прага — „Интер“ Милан — 0:1;
Голы: Мартинес, 12
„ПСЖ“ — „Манчестер Сити“ — 4:2.
Голы: Дембеле, 56, Баркола, 61, Невес, 78, Рамуш, 90+6 – Грилиш, 50, Холанд, 53
Команды, которые займут места с 1-го по 8-е, напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, финишировавшие на строчках с 9-й по 24-ю, сыграют между собой в дополнительном раунде на выбывание.