Работа Департамента социального страхования нарушена уже третью неделю из-за сбоя в системе

Информация о масштабных сбоях стала достоянием общественности в связи с задержкой по выплатам алиментной помощи. „7 января Департамент социального страхования разослал письма лицам, имеющим право на получение алиментной помощи. В письме говорилось, что выплата будет произведена не позднее 16 января. Обычно этот платеж происходит 8-го числа. В качестве причины указывается сбой в системе“, — рассказала Ärileht Катрин (полное имя редакции известно — ред.), которая получила письмо наряду с другими причастными лицами.