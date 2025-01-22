Работа Департамента социального страхования нарушена уже третью неделю из-за сбоя в системе
В конце года Центр информационных систем здравоохранения и благосостояния (TEHIK) внес обновление в информационную систему Департамента социального страхования Эстонии (SKA), что привело к задержке выплаты алиментной помощи 200 людям. До сих пор наблюдаются проблемы с решениями о семейных пособиях, массовыми платежами и обменом информацией.
Информация о масштабных сбоях стала достоянием общественности в связи с задержкой по выплатам алиментной помощи. „7 января Департамент социального страхования разослал письма лицам, имеющим право на получение алиментной помощи. В письме говорилось, что выплата будет произведена не позднее 16 января. Обычно этот платеж происходит 8-го числа. В качестве причины указывается сбой в системе“, — рассказала Ärileht Катрин (полное имя редакции известно — ред.), которая получила письмо наряду с другими причастными лицами.