Юферева-Скуратовски: хамство центристов - норма, Тоом и Чаплыгин часто оскорбляют политических оппонентов

Несколько лет назад в Фейсбуке появился жанр идиотских лубочных рассказов из жизни простых людей. Про то, как они терпят разные обиды и несправедливости, а потом внезапно обретают счастье и успех. Я первое время не могла понять, для кого создается этот окололитературный хлам, буквально пропитанный культом несчастной жертвы и реваншизма. А потом поняла, что это одна из форм манипулирования людьми, у которых не слишком хорошо с критическим мышлением, но зато они активно и в нужном ключе реагируют на эмоциональные триггеры.

Казалось бы при чем тут кейс премьер-министра Михала, который после ответа на вопрос депутата Коваленко-Кылварт в Рийгикогу ляпнул „тяжко быть дураком“, думая, что микрофон уже отключен? Поступок премьера был, безусловно, нехорош, так же, как и реакция его коллег министров. Но Кристен Михал принес извинения, и казалось, бы можно жить и работать дальше. Мало ли кто когда в политике, тем более не желая никого напрямую обидеть, чего ляпнул. И в моей политической истории есть слитая личная переписка, где я сказанула лишнего про оппонентку. Нехорошо тогда вышло.