Юферева-Скуратовски: хамство центристов - норма, Тоом и Чаплыгин часто оскорбляют политических оппонентов
Анастасия Коваленко-Кылварт оскорблена словами премьер-министра Кристена Михала, который после ответа на ее вопрос, бросил фразу „тяжко быть дураком“. Но хамство - характерная черта центристской партии, особенно в этом деле отличаются евродепутат Яна Тоом и депутат Рийгикогу Александр Чаплыгин, который также называл министров дураками, пишет депутат Рийгикогу (Партия реформ) Мария Юферева-Скуратовски.
Несколько лет назад в Фейсбуке появился жанр идиотских лубочных рассказов из жизни простых людей. Про то, как они терпят разные обиды и несправедливости, а потом внезапно обретают счастье и успех. Я первое время не могла понять, для кого создается этот окололитературный хлам, буквально пропитанный культом несчастной жертвы и реваншизма. А потом поняла, что это одна из форм манипулирования людьми, у которых не слишком хорошо с критическим мышлением, но зато они активно и в нужном ключе реагируют на эмоциональные триггеры.