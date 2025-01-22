Гренландию пригласили в США для вступления в американскую футбольную ассоциацию

Футбольная ассоциация Гренландии в феврале отправит делегацию в США для начала переговоров о вступлении в КОНКАКАФ, сообщает Reuters. Гренландские команды до сих пор не участвовали в официальных международных соревнованиях.

Заявка на членство в КОНКАКАФ была подана в мае прошлого года. Теперь национальная ассоциация получила приглашение от генерального секретаря КОНКАКАФ Филиппа Моджо на встречу 27 февраля в штаб-квартире организации в Майами.

Гренландия, являющаяся полуавтономной территорией под управлением Дании, долгое время стремилась стать членом УЕФА, однако эта организация требует, чтобы страны-кандидаты были признаны независимыми государствами ООН. В отличие от УЕФА, КОНКАКАФ позволяет автономным территориям становиться членами, что открывает для Гренландии перспективы участия в международных футбольных турнирах.

На данный момент команды из Гренландии не участвовали в официальных международных соревнованиях, ограничиваясь лишь товарищескими матчами. Это связано с тем, что Гренландия не является членом крупных международных спортивных организаций, таких как ФИФА или УЕФА, что ограничивает её участие в официальных турнирах.

Интересно, что в понедельник избранный президент США Дональд Трамп выразил желание присоединить Гренландию к США, пригрозив Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа.

Глава Футбольной ассоциации Гренландии Кеннет Клейст отметил, что приглашение КОНКАКАФ не связано с текущей геополитической ситуацией.

„Приглашение не связано с текущим геополитическим интересом к Гренландии“, – сообщил глава Футбольной ассоциации Гренландии Кеннет Клейст.

По положению на начало 2025 года, в CONCACAF состоял 41 член.