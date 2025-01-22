Гренландию пригласили в США для вступления в американскую футбольную ассоциацию
Футбольная ассоциация Гренландии в феврале отправит делегацию в США для начала переговоров о вступлении в КОНКАКАФ, сообщает Reuters. Гренландские команды до сих пор не участвовали в официальных международных соревнованиях.
Заявка на членство в КОНКАКАФ была подана в мае прошлого года. Теперь национальная ассоциация получила приглашение от генерального секретаря КОНКАКАФ Филиппа Моджо на встречу 27 февраля в штаб-квартире организации в Майами.
Гренландия, являющаяся полуавтономной территорией под управлением Дании, долгое время стремилась стать членом УЕФА, однако эта организация требует, чтобы страны-кандидаты были признаны независимыми государствами ООН. В отличие от УЕФА, КОНКАКАФ позволяет автономным территориям становиться членами, что открывает для Гренландии перспективы участия в международных футбольных турнирах.
На данный момент команды из Гренландии не участвовали в официальных международных соревнованиях, ограничиваясь лишь товарищескими матчами. Это связано с тем, что Гренландия не является членом крупных международных спортивных организаций, таких как ФИФА или УЕФА, что ограничивает её участие в официальных турнирах.
Интересно, что в понедельник избранный президент США Дональд Трамп выразил желание присоединить Гренландию к США, пригрозив Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа.
Глава Футбольной ассоциации Гренландии Кеннет Клейст отметил, что приглашение КОНКАКАФ не связано с текущей геополитической ситуацией.
„Приглашение не связано с текущим геополитическим интересом к Гренландии“, – сообщил глава Футбольной ассоциации Гренландии Кеннет Клейст.
По положению на начало 2025 года, в CONCACAF состоял 41 член.
КОНКАКАФ — третья по успеху конфедерация ФИФА в мужском футболе. Мексика доминирует в регионе, выиграв наибольшее количество Золотых кубков и единственная из команд КОНКАКАФ победила на Кубке конфедераций ФИФА 1999 года. США и Мексика выиграли все Золотые кубки, кроме одного. Коста-Рика и Панама также добились успехов, с Коста-Рикой, достигшей четвертьфинала ЧМ-2014, и Панамой, ставшей участником ЧМ-2018.
Сборная США является лидером в женском футболе, выиграв все три крупнейших турнира — чемпионат мира (4 титула), Олимпийские игры (4 золота) и Кубок Алгарве (10 побед). Канада, выиграв Кубок Алгарве 2016 года и Олимпийские игры 2020 года, также достигла значительных успехов.