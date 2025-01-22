Зеленский: Украине необходимо не менее 200 тысяч миротворцев

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в рамках урегулирования военного конфликта с Россией будет необходима отправка в его страну контингента из не менее чем 200 тысяч европейских миротворцев в качестве гарантии безопасности. „Это минимум, иначе ничего не будет“, - передает DW его ответ на вопрос о возможной миротворческой миссии во вторник, 21 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский: Путин потребует сократить в разы армию Украины

Президент Украины также сообщил о возможном требовании президента РФ Владимира Путина сократить в пять раз украинскую армию. По словам Зеленского, „уменьшение украинской армии в разы“ будет одним из важных вопросов в ходе возможных переговоров о мире. „Это понятно: если мы смогли создать армию численностью более 800 тысяч, то мы плюс Европа - это армия, которая способна не только защищаться, но и дать отпор Путину“, - указал он и подчеркнул, что Киев не позволит уступить этим требованиям.

Кроме того, Зеленский сообщил, что его команда в настоящее время работает над организацией встречи с новым президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский призвал Европу стать сильным игроком

Украинский президент призвал Европу стать более сильным и влиятельным игроком на мировой арене, способным обеспечить свою безопасность и безопасность других стран. Он отметил, что сейчас мир переживает важный момент, который для одних представляет собой проблему для Европы, а для других — шанс на изменения.

„Европа не может позволить себе быть второй или третьей в очереди своих союзников. Если это произойдет, мир начнет двигаться вперед без Европы и это будет мир, который не будет ни комфортным, ни выгодным для европейцев. Европе нужно тягаться за первенство в приоритетах, альянсах и технологическом развитии“, - отметил Зеленский.