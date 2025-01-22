Лиги чемпионов | Сумасшедший камбэк „Барселоны“, сенсационное поражение „Боруссии“ в Италии и очередная победа „Ливерпуля“

Игра продолжалась в бешеном темпе. Левандовски реализовал ещё один пенальти, а Эрик Гарсия сравнял счёт на 87-й минуте. Когда казалось, что ничья неизбежна, Рафинья в финальные минуты совершил потрясающий сольный проход и принёс „Барселоне“ победу со счётом 5:4.

Во втором тайме „Барселона“ собралась, и после курьёзного гола Рафиньи, отправившего мяч в сетку рикошетом от головы, счёт стал 3:2. Тем не менее, „Бенфика“ быстро восстановила преимущество в два мяча: капитан Араухо отправил мяч в свои ворота, пытаясь предотвратить покер Павлидиса.

Каталонцы продолжили давить, но блестящие сейвы Трубина сдерживали натиск. В то же время Щенсны начал проваливать игру, дважды грубо ошибившись: сначала позволив Павлидису поразить пустые ворота, а затем нарушив правила, что привело к сомнительному пенальти. Павлидис снова был точен, оформив дубль.

Однако „Барселона“ моментально ответила. Араужу, ставший героем передассиста, допустил роковую ошибку, наступив на ногу Бальде в штрафной. Пенальти уверенно реализовал Левандовски.

„Бенфика“ открыла счёт уже с первого подхода к воротам Щенсного: Томаш Араужу великолепной диагональю нашёл Каррераса, чей прострел замкнул Вангелис Павлидис. Вскоре „орлы“ могли удвоить преимущество, но Аурснес не реализовал передачу того же Каррераса.

Матч между „Бенфикой“ и „Барселоной“ стал настоящим футбольным триллером, наполненным драматичными поворотами и невероятными голами.

Казалось, победа „Боруссии“ уже обеспечена, но во втором тайме „Болонья“ совершила впечатляющий камбэк за две минуты. Сначала Даллинга, только выйдя на поле, сравнял счёт, замкнув передачу Одгора. А вскоре Илинг-Джуниор успешно сыграл на добивании, воспользовавшись отскоком мяча.

Счёт в матче открыли „шмели“ в первом тайме благодаря пенальти. Вольм нарушил правила в штрафной, потянув соперника за футболку, что привело к 11-метровому удару. Гирасси уверенно реализовал пенальти — голкипер коснулся мяча, но не смог спасти команду.

„Ливерпуль“ продолжает возглавлять турнирную таблицу

Счёт был открыт в первом тайме благодаря голу Мохамеда Салаха. Цимикас отобрал мяч у Джонатана Дэвида на своей половине поля и отдал пас на Джонса. Тот, в свою очередь, вывел египтянина один на один с голкипером. Салах уверенно поразил ворота точным ударом с линии штрафной. Через несколько минут у него был шанс оформить дубль, но мяч прошёл в считанных сантиметрах от штанги.

Во втором тайме „Лилль“ смог сравнять счёт. Джонатан Дэвид воспользовался рикошетом, удачно поймав мяч прямо под ноги, и хладнокровно отправил его в сетку. Однако к тому моменту гости уже остались в меньшинстве: Манди получил вторую жёлтую карточку.

„Ливерпуль“ быстро восстановил своё лидерство благодаря голу Харви Эллиотта. Его мощный удар из-за пределов штрафной стал решающим, и команда Арне Слота довела матч до победы.

Итоговый счёт зафиксировал заслуженные три очка для мерсисайдцев, которые продолжают уверенное выступление в турнире.

„Атлетико“ вырвал победу в матче с „Байером“

С середины первого тайма хозяева остались в меньшинстве после того, как Барриос получил прямую красную карточку за грубую игру. Несмотря на численное преимущество, „Байер“ долгое время не мог воспользоваться ситуацией.

Подопечные Хаби Алонсо всё же вышли вперёд в компенсированное время первого тайма. После навесной передачи Инкапие идеально сыграл головой, отправив мяч под правую стойку ворот „Атлетико“.

Однако на старте второго тайма мадридцы восстановили равновесие. Альварес удачно завершил атаку своей команды, сравняв счёт. Ход игры изменился ещё раз, когда автор гола „Байера“ Инкапие получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

В концовке матча Хулиан стал героем „Атлетико“. Он вышел один на один с голкипером и хладнокровно завершил эпизод, оформив победный гол. Итоговый счёт 2:1 в пользу „Атлетико“.