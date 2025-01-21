Правдивы ли сообщения о том, что мобилизованный украинец украл €27 000 из кабинета военкома?

Многие русскоязычные блогеры сопроводили свои публикации скриншотом поста из Telegram-канала народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк, который она выложила 14 января в 13:51 по московскому времени.

Сообщение быстро разошлось по соцсетям, однако вскоре Закарпатский областной ТЦК опроверг заявления Василевской-Смаглюк. „Информация о якобы задержании рецидивиста, который сбежал и украл €27 000, — это фейк. Ни в одном из ТЦК Закарпатской области такого случая не было зафиксировано“, — говорится в посте на верифицированной странице ведомства в Facebook.

Представительница Национальной полиции Закарпатской области Анна Дан в комментариях прессе также опровергла информацию о происшествии, подчеркнув, что никаких обращений по этому инциденту в полицию не поступало и план „Перехват“ в регионе не вводился. После появления официальных опровержений Василевская-Смаглюк удалила свой пост, однако его скриншоты продолжили тиражировать пророссийские Telegram-каналы.

Фактчекеры проекта „Вокс Україна“ установили, что первоисточником фейка стала публикация пользователя TikTok @bob.ganga1, который разместил видео с новостью ещё 12 января (как выяснило „Проверено“, в 20:44 по московскому времени). Однако впоследствии этот пост был также удалён, сам аккаунт сейчас недоступен.