Правдивы ли сообщения о том, что мобилизованный украинец украл €27 000 из кабинета военкома?
В январе 2025 года русскоязычные Telegram-каналы рассказали, что в Закарпатье мобилизованный местный житель обокрал кабинет начальника территориального центра комплектования (ТЦК). Мы проверили достоверность этой информации.
Новость о происшествии начала распространяться в Telegram 14 января. Согласно вирусным публикациям, „мужчину забрали на улице, привезли в ТЦК, где он сломал замок дверей и проник в кабинет военкома, где украл деньги и сбежал через окно“. При этом сообщалось, что, по словам пострадавшего, похищенные €27 000 были собраны на закупку дронов для армии. Эта информация появилась во многих крупных Telegram-каналах, таких как „КБ“ (248 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Zлой пруф“ (237 000), Colonelcassad (231 000), „Дядя Слава“ (196 000), „Обозреватель“ (190 000), „Белорусский силовик“, (160 000), „Voblya • новости“ (146 000), „Первый народный | Новости“ (102 000).
Многие русскоязычные блогеры сопроводили свои публикации скриншотом поста из Telegram-канала народного депутата Украины Ольги Василевской-Смаглюк, который она выложила 14 января в 13:51 по московскому времени.
Сообщение быстро разошлось по соцсетям, однако вскоре Закарпатский областной ТЦК опроверг заявления Василевской-Смаглюк. „Информация о якобы задержании рецидивиста, который сбежал и украл €27 000, — это фейк. Ни в одном из ТЦК Закарпатской области такого случая не было зафиксировано“, — говорится в посте на верифицированной странице ведомства в Facebook.
Представительница Национальной полиции Закарпатской области Анна Дан в комментариях прессе также опровергла информацию о происшествии, подчеркнув, что никаких обращений по этому инциденту в полицию не поступало и план „Перехват“ в регионе не вводился. После появления официальных опровержений Василевская-Смаглюк удалила свой пост, однако его скриншоты продолжили тиражировать пророссийские Telegram-каналы.
Фактчекеры проекта „Вокс Україна“ установили, что первоисточником фейка стала публикация пользователя TikTok @bob.ganga1, который разместил видео с новостью ещё 12 января (как выяснило „Проверено“, в 20:44 по московскому времени). Однако впоследствии этот пост был также удалён, сам аккаунт сейчас недоступен.
В качестве иллюстрации к новости в видео была использована стоковая фотография, которой неоднократно иллюстрировали новости о квартирных кражах — например, в Армении в 2019 году, в Украине в 2017 году и в Казахстане в 2021 году.
Таким образом, информация о краже 27 тысяч евро из кабинета начальника ТЦК в Закарпатье — фейк, созданный анонимным пользователем TikTok. Это сообщение не находит подтверждения ни в одном авторитетном источнике, а региональные власти опровергают его подлинность.
Итог: Фейк