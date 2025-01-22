Николь Кидман снялась в эротическом триллере: чего стоит ожидать от фильма?(3)
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов продолжает вести свой блог на RusDelfi и обозревать интересные новинки их мира кино. Сегодня в центре внимания картина „Плохая девчонка“.
Николь Кидман снялась в фильме, который в официальных источниках относят к жанру „эротического триллера“. Не будем заглядывать в паспорт Николь, хотя мимолётный любопытный взгляд туда скажет нам, что актрисе на данный момент полных 57 лет. Но разве это важно, вон Деми Мур 60, а как она прекрасно выглядит в „Субстанции“, особенно когда переформируется в молодую себя. Просто скажем, что смелости австралийской диве не занимать. Не припомню, чтобы Николь в более молодые годы играла что-либо столь же откровенное, разве что вот у Кубрика в „С широко закрытыми глазами“ тоже было что-то подобное. Впрочем, это мои личные тараканы, для меня Кидман всегда была не про секс. Про какие-то другие женские качества – да. Нежность там. Любовь даже возможно. Яркость и неповторимость. Но не про секс.
И вот кино, в котором ей нужно играть что-то вроде БДСМ- романа с молодым человеком (Харрис Дикинсон, тоже уже вполне засветившийся в нескольких фильмах, даже у нас тут, в „Киноптикуме“, фигурировавших). Там ещё замут в том, что Кидман – директорка фирмы, а Дикинсон в той же самой фирме стажёр. То есть, вы понимаете, как тонко всё сделано – она доминирует над ним в профессиональной сфере, а он уже потом – доминирует над ней в сексуальной сфере. А, какой поворот!
Там с героиней Кидман такая беда, что она не может кончить (во всяком случае, в первой половине фильма), потому что её во всех отношениях положительный и творческий муж (честно говоря, довольно никакой Антонио Бандерас, ну потому что там и играть, кажется, нечего) не так подходит к вопросу. Ей нужно, значит, пожёстче, а он как-то всё делает нежно и ласково.
Но отношения Кидман со стажёром тоже не так-то просты. Казалось бы, чего там, бросай курить, вставай на лыжи – в смысле, уходи от Бандераса и пусть этот молодой, раз уж он на тебя так запал, дрючит тебя жёстко, пока силы хватает. Но она играет такую странную недотрогу (во всяком случае, какое-то время) – ей и хочется, и колется, она подаёт персонажу Дикинсона очень противоречивые сигналы, чем немало путает и его, и зрителя. Наделённые властью женщины – такие загадочные.
Но всё-таки у них всё заверчивается, и тут выясняется, что дальше режиссёрка не придумала. Собственно говоря, кажется, единственным побудительным мотивом к созданию этого кино и была идея о том, что если в обычной или профессиональной жизни ты обладаешь некоей властью над людьми, то в скрытой от посторонних половой сфере тебе, наоборот, хочется подчиняться и терпеть всяческие консенсуальные унижения. (Тут можно представить, например, как одна безопасно-интернетная дама страпонит одного там престарелого лидера государства, и сердце сразу радуется). Но как бы и всё – ну вот сделала ты этот свой стейтмент, мы такие с ним согласились, посмотрели на голую Николь Кидман, подумали, что вот бы мы видели её такой ну хоть двадцать лет назад (при всём отсутствии эйджизма и лукизма, есть какие-то объективные вещи). И что?
И ничего. Кидман кончает, больше ловить нечего, кино подходит к концу, всё скомкивается. Семейные ценности нам важнее, чем безрассудный и безудержный секс на стороне. Занавес.
Словом, скажу вам крамольную мысль, но, если вам очень хочется пощекотать что вы там себе щекочете фильмами про БДСМ, заморочьтесь и найдите хорошее порно на эту тему. Там и с разговорами тоже бывают.