Николь Кидман снялась в эротическом триллере: чего стоит ожидать от фильма?

Николь Кидман снялась в фильме, который в официальных источниках относят к жанру „эротического триллера“. Не будем заглядывать в паспорт Николь, хотя мимолётный любопытный взгляд туда скажет нам, что актрисе на данный момент полных 57 лет. Но разве это важно, вон Деми Мур 60, а как она прекрасно выглядит в „Субстанции“, особенно когда переформируется в молодую себя. Просто скажем, что смелости австралийской диве не занимать. Не припомню, чтобы Николь в более молодые годы играла что-либо столь же откровенное, разве что вот у Кубрика в „С широко закрытыми глазами“ тоже было что-то подобное. Впрочем, это мои личные тараканы, для меня Кидман всегда была не про секс. Про какие-то другие женские качества – да. Нежность там. Любовь даже возможно. Яркость и неповторимость. Но не про секс.

И вот кино, в котором ей нужно играть что-то вроде БДСМ- романа с молодым человеком (Харрис Дикинсон, тоже уже вполне засветившийся в нескольких фильмах, даже у нас тут, в „Киноптикуме“, фигурировавших). Там ещё замут в том, что Кидман – директорка фирмы, а Дикинсон в той же самой фирме стажёр. То есть, вы понимаете, как тонко всё сделано – она доминирует над ним в профессиональной сфере, а он уже потом – доминирует над ней в сексуальной сфере. А, какой поворот!

Там с героиней Кидман такая беда, что она не может кончить (во всяком случае, в первой половине фильма), потому что её во всех отношениях положительный и творческий муж (честно говоря, довольно никакой Антонио Бандерас, ну потому что там и играть, кажется, нечего) не так подходит к вопросу. Ей нужно, значит, пожёстче, а он как-то всё делает нежно и ласково.