МНЕНИЕ | Олег Самородний: интересно, когда TikTok приведет правых радикалов к власти в Эстонии?
Различные интернет-платформы, теоретически предназначенные для обмена информацией и сообщениями, часто называют социальными медиа. Хотя их более точным наименованием представляется социальные сети. Главный смысл существования этих интернет-платформ сводится к тому, чтобы завлечь или поймать в свои сети как можно больше поклонников, потребителей и избирателей.
Политическая составляющая социальных сетей особенно отчетливо проявилась на недавних президентских выборах в Румынии. Там малоизвестный кандидат Кэлин Джорджеску неожиданно стал победителем в первом туре. За него проголосовали 23% избирателей. При том, что его поддержка в предвыборных социологических опросах составляла менее 10%. Джорджеску практически не вел избирательную кампанию в ее традиционных формах. Его раскрутка производилась исключительно в социальных сетях. Точнее, главным образом, в одной из таких сетей – в китайском TikTok’е.