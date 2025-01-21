Почему ФБК скрывает свою финансовую отчетность? У Дудя вышло интервью с Волковым
Журналист Юрий Дудь поговорил с Леонидом Волковым, одним из лидеров Фонда борьбы с коррупцией и участником многих скандалов, которые случились с главной оппозиционной организацией России в последние годы.
С 2021 года ФБК не публикует свой бюджет, и это - один из тех моментов, которые настораживают оппонентов Фонда борьбы с коррупцией. Отвечая на вопрос о причинах такого решения Дудю Волков связывает его с тем, что в 2021 году организация была признана экстремистской.
„Любое сотрудничество с нами – это уголовная статья, любой донат нам – это уголовная статья, - поясняет Волков. - Возбуждаются уголовные дела в отношении людей, которые нам донатили, в том числе ретроспективно. В том числе и по отношению к тем, кто нам донатил, когда это было легально.
Есть история человека, который донатил нам из-за границы, он приехал в Россию, у него нашли эти переводы и посадили - ужасная история. В связи с этим все, что связано с нашим финансированием, нашими деньгами с 2021 года - это такая серьезная очень зона уязвимости. Мы понимаем, что через атаку на нашу финансовую инфраструктуру, которая очень неустойчивая - надо честно это сказать, мы с трудом собираем деньги - нас можно сделать очень сильно слабее, и публикуя полностью всю нашу отчетность, мы покажем нашим оппонентам, как нас раздолбать, какие у нас деньги, каналы, маршруты. Может быть, так мы себя ослабим.
Мы имели эту дискуссию в очередной раз буквально две недели назад, у нас было стратегическое планирование на 2025 год. Мы видим, что есть какая-то критика: почему ФБК стал таким непрозрачным, почему ФБК не показывает полностью всю свою отчетность? И мы даже это вынесли, мы так обычно не делаем, на общее собрание сотрудников“.
Далее Волков пояснил, что внутри ФБК на самом деле нет демократии, а система управления у Фонда строго вертикальная.
„Есть такая внутренняя шутка, что эффективная политическая организация должна быть на самом деле вертикально простроена. Это просто известный факт всем, кто занимался выборами, что когда ты строишь штаб избирательной компании, скажем, по принципам внутренней демократии и горизонтального сейф-спейса, то там все разваливается со страшной силой и ничего не работает. Мы так обычно не делаем, это у нас внутренняя шутка, у нас вообще решения не принимают в демократичный способ“.