Почему ФБК скрывает свою финансовую отчетность? У Дудя вышло интервью с Волковым

С 2021 года ФБК не публикует свой бюджет, и это - один из тех моментов, которые настораживают оппонентов Фонда борьбы с коррупцией. Отвечая на вопрос о причинах такого решения Дудю Волков связывает его с тем, что в 2021 году организация была признана экстремистской.

„Любое сотрудничество с нами – это уголовная статья, любой донат нам – это уголовная статья, - поясняет Волков. - Возбуждаются уголовные дела в отношении людей, которые нам донатили, в том числе ретроспективно. В том числе и по отношению к тем, кто нам донатил, когда это было легально.

Есть история человека, который донатил нам из-за границы, он приехал в Россию, у него нашли эти переводы и посадили - ужасная история. В связи с этим все, что связано с нашим финансированием, нашими деньгами с 2021 года - это такая серьезная очень зона уязвимости. Мы понимаем, что через атаку на нашу финансовую инфраструктуру, которая очень неустойчивая - надо честно это сказать, мы с трудом собираем деньги - нас можно сделать очень сильно слабее, и публикуя полностью всю нашу отчетность, мы покажем нашим оппонентам, как нас раздолбать, какие у нас деньги, каналы, маршруты. Может быть, так мы себя ослабим.

Мы имели эту дискуссию в очередной раз буквально две недели назад, у нас было стратегическое планирование на 2025 год. Мы видим, что есть какая-то критика: почему ФБК стал таким непрозрачным, почему ФБК не показывает полностью всю свою отчетность? И мы даже это вынесли, мы так обычно не делаем, на общее собрание сотрудников“.

Далее Волков пояснил, что внутри ФБК на самом деле нет демократии, а система управления у Фонда строго вертикальная.