Россия не скрывает своего желания напасть на Литву, Латвию и Эстонию?
Угрозы, исходящие от России в адрес НАТО и стран Балтии, все чаще оказываются в центре внимания, становясь значимым элементом региональной безопасности. Значит ли это, что странам Балтии нужно готовиться к худшему?
Одним из последних эпизодов такого противостояния между Россией и Литвой стало решение о переименовании музея литовского поэта Кристионаса Донелайтиса, расположенного в Калининградской области.
„Решение России переименовать музей, посвящённый классику литовской литературы Кристионасу Донелайтису, – ещё одна неприемлемая попытка переписать историю. Несмотря на то, что жители Малой Литвы, которая теперь является частью так называемой Калининградской области, давно покинули её, признаки литовской культуры должны быть сохранены“, – написал президент Литвы Гитанас Науседа в соцсети Х.
Такие заявления президента Литвы вызвали бурную реакцию в Москве. Представительница МИД России Мария Захарова назвала Науседу „дурилкой картонной“ и добавила, что Вильнюс и Клайпеда - это „подарки“ Сталина, а в российской Госдуме и вовсе пообещали за сутки разгромить Литву. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, добавив, что „вся Прибалтика должна принадлежать России“.
Украинский журналист Айдер Муждабаев в интервью LRT.lt говорит, что украинский опыт должен всех научить, что не стоит делать вид, будто войны не будет.
„Кремль всегда смотрит на то, как реагирует жертва. Это сравнимо с обычной историей про бандита и человека в подворотне: любой мальчик со скрипкой или девочка-припевочка должны быть с автоматами“, - сказал журналист. Отвечая на вопрос о том, видит ли он угрозы странам Балтии, он уверякт, что они просто очевидны. „Россия не скрывает своего желания напасть на Литву, Латвию и Эстонию. Вопрос только заключается в том, когда это произойдет и наступит ли этот „час икс“. Важно учитывать, что, если у врага, в данном случае России, есть такое желание, то к нему нужно быть полностью готовым, а не бояться этого. По моему мнению, нужно всем брать пример с Израиля, потому что там военную подготовку проходят абсолютно все с 18 лет. Никто по этому поводу не стонет, не плачет, не боится, а просто готовится — и всё. Других вариантов я не вижу, потому что россияне нападут в любом случае, если они будут видеть, что общество не готово, что армия не готова, что добровольцы не готовы, что нация не умеет стрелять. Но это, наверное, литовцев, латвийцев и эстонцев не касается“.