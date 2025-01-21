„Кремль всегда смотрит на то, как реагирует жертва. Это сравнимо с обычной историей про бандита и человека в подворотне: любой мальчик со скрипкой или девочка-припевочка должны быть с автоматами“, - сказал журналист. Отвечая на вопрос о том, видит ли он угрозы странам Балтии, он уверякт, что они просто очевидны. „Россия не скрывает своего желания напасть на Литву, Латвию и Эстонию. Вопрос только заключается в том, когда это произойдет и наступит ли этот „час икс“. Важно учитывать, что, если у врага, в данном случае России, есть такое желание, то к нему нужно быть полностью готовым, а не бояться этого. По моему мнению, нужно всем брать пример с Израиля, потому что там военную подготовку проходят абсолютно все с 18 лет. Никто по этому поводу не стонет, не плачет, не боится, а просто готовится — и всё. Других вариантов я не вижу, потому что россияне нападут в любом случае, если они будут видеть, что общество не готово, что армия не готова, что добровольцы не готовы, что нация не умеет стрелять. Но это, наверное, литовцев, латвийцев и эстонцев не касается“.