Как звук в кино и медиа рассказывает истории лучше, чем картинка? В Нарве пройдет бесплатный семинар. Спикер - известный звукорежиссер

Сегодня все сосредоточены на картинке, но часто забывают о звуке, который незаметно формирует эмоции, создает атмосферу и раскрывает скрытые смыслы. Звук — это не просто дополнение, а мощное средство коммуникации, способное „рассказать“ больше, чем тысяча визуальных кадров.

Спикер: Дмитрий Наталевич — звукорежиссер и дизайнер звука с более чем 13-летним опытом в индустрии. Основатель SoundSHot Studio в Таллине, Дмитрий специализируется на пост-продакшене для документальных, художественных фильмов, анимации и рекламных проектов.

Его работа была отмечена номинацией на премию Best Sound Designer на Эстонской кинопремии в 2023 году за документальный фильм „Hipodroom“. Дмитрий подходит к звуку как к неотъемлемой части общей концепции проекта, гармонично интегрируя его в визуальное повествование, монтаж и общую креативную идею.

О чем пойдет речь?

Почему звук — это не только техническая составляющая, но и полноценный инструмент сторителлинга;

Как качественный звук усиливает эмоциональное воздействие и помогает зрителю глубже погрузиться в историю;

Какие современные технологии и инновации используются для создания уникального звукового опыта.

Кому это будет полезно?

Кинематографистам и продюсерам, которые хотят глубже понять роль звука в создании фильмов;

Начинающим и опытным медиапрофессионалам, готовым открыть для себя новые возможности коммуникации через звук;

Всем, кто интересуется технологическим развитием в сфере медиа и постпродакшена, а также работает над созданием технологических и инновационных продуктов.

Программа вечера:

17.00-17.30 Приветственный напиток и закуски17.30-19.00 Bыступление спикера и ответы на вопросы19.00-19.30 Hетворкинг

Регистрация:

Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Мероприятие пройдет на русском языке. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.

Деятельность Акселератора кино и мультимедиа Технополя осуществляется при поддержке Европейского Союза.

Сам Дмитрий Наталевич рассказывает об этом так: