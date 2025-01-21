Как звук в кино и медиа рассказывает истории лучше, чем картинка? В Нарве пройдет бесплатный семинар. Спикер - известный звукорежиссер
Акселератор кино и мультимедиа Технополя приглашает на вечер, посвященный важности звука в кино и медиа. Мероприятие бесплатное и пройдет в Нарве.
Сегодня все сосредоточены на картинке, но часто забывают о звуке, который незаметно формирует эмоции, создает атмосферу и раскрывает скрытые смыслы. Звук — это не просто дополнение, а мощное средство коммуникации, способное „рассказать“ больше, чем тысяча визуальных кадров.
Спикер: Дмитрий Наталевич — звукорежиссер и дизайнер звука с более чем 13-летним опытом в индустрии. Основатель SoundSHot Studio в Таллине, Дмитрий специализируется на пост-продакшене для документальных, художественных фильмов, анимации и рекламных проектов.
Его работа была отмечена номинацией на премию Best Sound Designer на Эстонской кинопремии в 2023 году за документальный фильм „Hipodroom“. Дмитрий подходит к звуку как к неотъемлемой части общей концепции проекта, гармонично интегрируя его в визуальное повествование, монтаж и общую креативную идею.
О чем пойдет речь?
Почему звук — это не только техническая составляющая, но и полноценный инструмент сторителлинга;
Как качественный звук усиливает эмоциональное воздействие и помогает зрителю глубже погрузиться в историю;
Какие современные технологии и инновации используются для создания уникального звукового опыта.
Кому это будет полезно?
Кинематографистам и продюсерам, которые хотят глубже понять роль звука в создании фильмов;
Начинающим и опытным медиапрофессионалам, готовым открыть для себя новые возможности коммуникации через звук;
Всем, кто интересуется технологическим развитием в сфере медиа и постпродакшена, а также работает над созданием технологических и инновационных продуктов.
Программа вечера:
17.00-17.30 Приветственный напиток и закуски17.30-19.00 Bыступление спикера и ответы на вопросы19.00-19.30 Hетворкинг
Регистрация:
Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Мероприятие пройдет на русском языке. Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ.
Деятельность Акселератора кино и мультимедиа Технополя осуществляется при поддержке Европейского Союза.
Сам Дмитрий Наталевич рассказывает об этом так:
„В эту среду, 22 января, я буду выступать в Нарве с лекцией на одну из моих самых любимых тем — про отношения. Про сложные, порой очень запутанные, иногда достаточно драматичные, но, тем не менее, крепкие, теплые и гармоничные отношения. Я расскажу про взаимоотношения звука с другими компонентами фильма и, конечно же, покажу много примеров.
За 15 лет работы со звуком в кино я провел множество экспериментов, сделал много открытий, и, главное, собрал яркие примеры того, как звук не только поддерживает то, что мы видим, но и может изменить восприятие изображаемого и повествования.
При этом то, что вы для себя откроете за два часа, применимо не только к кино, но и к любой другой форме аудиовизуальной коммуникации.
Я всегда рад рассказать об этом невидимом мире, чтобы и зрители, и создатели не забывали о важности наших ушей, а также художественном и коммуникационном потенциале звука.
Если у вас есть немного свободного времени в эту среду, 22 января, обязательно регистрируйтесь и приходите!“