В Латвии намерены запретить гражданам РФ и Беларуси некоторые виды работ

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки в закон о национальной безопасности, запрещающие гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой, а также работать на таких объектах. Об этом в понедельник, 20 января, сообщило национальное агентство LETA. Внесение этих изменений в закон в МВД пояснили необходимостью „укрепления защиты важной для безопасности латвийского государства и общества критической инфраструктуры“.

Согласно предложенным изменениям, физические и юридические лица России и Беларуси теперь не могут не только быть „владельцами, управляющими или бенефициарами“ латвийской критической инфраструктуры, но и оказывать услуги таким объектам. Исключение могут сделать для получивших специальное разрешение от органов госбезопасности Латвии, уточняется в сообщении.

В свою очередь владельцу объекта критической инфраструктуры будет запрещено оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, „угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств“.

В Латвии с 2023 года одобрен запрет русского языка в общественных СМИ

Депутаты Сейма Латвии в сентябре 2023 года подавляющим большинством голосов одобрили проект концепции национальной безопасности, один из пунктов которой предусматривает закрытие латвийских общественных СМИ на русском языке. В одном из разделов поддержанной парламентом страны концепции говорится, что с 2026 года общественные медиа можно будет издавать только на латышском языке или других языках ЕС, Европейской экономической зоны и языках стран-кандидатов на вступление в ЕС.

„Государство, прекратив финансирование содержания на русском языке, завершит процесс создания единого информационного пространства, в свою очередь, содержание на русском языке в коммерческих медиа за частные средства продолжит присутствовать“, - сказано в тексте концепции.

Кроме того, в сентябре 2022 года латвийские власти ввели запрет на въезд в страну граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы в любых странах Евросоюза. Исключения действуют только для водителей грузовиков, дипломатов и для тех, кто въезжает в страну по гуманитарным причинам. В феврале 2024 года Сейм запретил латвийским спортсменам играть с представителями России и Беларуси, в том числе если они принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе везде, кроме Олимпийских игр.

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