Судебное решение: Prisma не обязана насильно снова открывать супермаркет в Linnamäe Keskus

„Мы довольны решением суда, так как содержание супермаркета в Linnamäe Keskus было бы крайне нерациональным и привело бы к огромным объемам пищевых отходов. Мы готовы выплачивать арендную плату компании L95 OÜ до окончания срока договора аренды и надеемся, что теперь этот коммерческий спор останется в прошлом“, — заявил руководитель Prisma в Эстонии Теэму Килпия.

Речь идет об исключительном для эстонской розничной торговли споре, в котором крупная торговая сеть пытается покинуть торговый центр до окончания долгосрочного договора аренды. Prisma была якорным арендатором в Linnamäe Keskus, занимая около 80% из общей площади центра в 4529 квадратных метров. Срок действия договора должен был завершиться лишь во второй половине 2029 года.

Однако весной 2023 года Prisma начала постепенно сворачивать деятельность в Linnamäe Keskus, превратив его в аутлет и сократив торговую площадь с 3500 до 840 квадратных метров. Владельцы центра L95 сочли это нарушением договора, в результате которого посещаемость центра упала на 65–70%.

Спор также привел к подаче заявления о банкротстве. В августе 2023 года компания L95 OÜ подала заявление о банкротстве Prisma, сославшись на долг более 225 000 евро и убыточную экономическую деятельность Prisma. Сама Prisma назвала заявление о банкротстве необоснованной мерой давления.

Издание Ärileht писало 4 сентября прошлого года, что решение суда может создать прецедент на рынке торговой недвижимости Эстонии. Владельцы торговых центров выражали обеспокоенность, что если выполнение долгосрочных договоров аренды станет сложно обеспечить, это может привести к росту арендных ставок в будущем и сделать банки более осторожными в финансировании торговых центров.

Prisma Peremarket является частью S-Group, крупнейшей розничной сети Финляндии. В настоящее время у Prisma в Эстонии восемь гипермаркетов и пять супермаркетов, а также планы открытия гипермаркетов в Вильянди и Курессааре.

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