Ров с крокодилами – вредная идея. Российский политик Владимир Кара-Мурза уверен в падении путинского режима
Каковы перспективы смены режима в России? В чем ошибался Ленин? Зачем Владимир Кара-Мурза вернулся в Россию весной 2022 года? Поможет ли новая команда Дональда Трампа российскому оппозиционному делу? Что делать, если мир между Россией и Украиной будет заключен, но Путин останется у власти? Почему Россия – часть Европы, а идея „рва с крокодилами“ вредна для Запада? На эти и другие вопросы латвийского Delfi ответил российский оппозиционный политик и бывший политический заключенный Владимир Кара-Мурза.
Скажите, ваши латвийские родственники писали вам, когда вы сидели в тюрьме?
Писали, да. Я получал письма, и очень красивая рождественская открытка была с латвийской маркой. И на те полтора часа в день, что мне давали письма, бумагу и ручку, я ставил их себе на стол и любовался.
Думали ли вы когда-нибудь, что вас может ждать судьба ваших латышских предков, расстрелянных в Левашово и Коммунарке?
Меня дважды пытались убить. Моё отравление, как и отравление Алексея Навального в 2020-м году или слежку за Борисом Немцовым перед его убийством в 2015-м году организовало специальное управление ФСБ. Эскадрон смерти, давайте назвать вещи своими именами. Это та реальность, которая сегодня существует в России.
Интервью с вашей супругой весной 2023 года я начал с вопроса, не проиграла ли российская оппозиция. И сейчас я снова хочу задать его вам. Ситуация для оппозиции стала еще хуже. Путин выгнал всех, кого мог, за пределы Российской Федерации. Кого не смог, посадил.
Или посадил, а потом выгнал, как меня.