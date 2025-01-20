ОНЛАЙН-БЛОГ | Инаугурация президента США Дональда Трампа

Церемонии инаугурации президента и вице-президента организует Объединенный комитет Конгресса США по инаугурационным церемониям, которым в этом году руководит демократ Эми Клобучар. В течение дня состоится восемь событий, сообщает CBS News.

Церемония подписания, в ходе которой новый президент подпишет документы, такие как назначения на должности, меморандумы, прокламации и исполнительные приказы;

Церемония инаугурации начнется в 11:30 по местному времени (в 18:30 по эстонскому времени), а присягу президент примет около полудня (примерно в 19:00 по эстонскому времени).