ОНЛАЙН-БЛОГ | Инаугурация президента США Дональда Трампа
Избранный президентом США Дональд Трамп сегодня принесет присягу, и начнется его второй срок в Белом доме. RusDelfi ведет онлайн-блог.
Церемонии инаугурации президента и вице-президента организует Объединенный комитет Конгресса США по инаугурационным церемониям, которым в этом году руководит демократ Эми Клобучар. В течение дня состоится восемь событий, сообщает CBS News.
Вот они:
Путь к Капитолию;
Церемония принесения присяги вице-президента;
Церемония принесения присяги президента;
Инаугурационная речь;
Прощание действующего президента и вице-президента под звуки фанфар;
Церемония подписания, в ходе которой новый президент подпишет документы, такие как назначения на должности, меморандумы, прокламации и исполнительные приказы;
Инаугурационный обед;
Военный парад;
Парад президента на стадионе Capital One Arena.
Церемония инаугурации начнется в 11:30 по местному времени (в 18:30 по эстонскому времени), а присягу президент примет около полудня (примерно в 19:00 по эстонскому времени).