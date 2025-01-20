Новости Эстонии
20.01.2025, 13:28

ОНЛАЙН-БЛОГ | Инаугурация президента США Дональда Трампа

 
Избранный президентом США Дональд Трамп сегодня принесет присягу.
Избранный президентом США Дональд Трамп сегодня принесет присягу.
ФОТО: Brian Snyder | REUTERS

Избранный президентом США Дональд Трамп сегодня принесет присягу, и начнется его второй срок в Белом доме. RusDelfi ведет онлайн-блог.

Церемонии инаугурации президента и вице-президента организует Объединенный комитет Конгресса США по инаугурационным церемониям, которым в этом году руководит демократ Эми Клобучар. В течение дня состоится восемь событий, сообщает CBS News.

Вот они:

  • Путь к Капитолию;

  • Церемония принесения присяги вице-президента;

  • Церемония принесения присяги президента;

  • Инаугурационная речь;

  • Прощание действующего президента и вице-президента под звуки фанфар;

  • Церемония подписания, в ходе которой новый президент подпишет документы, такие как назначения на должности, меморандумы, прокламации и исполнительные приказы;

  • Инаугурационный обед;

  • Военный парад;

  • Парад президента на стадионе Capital One Arena.

Церемония инаугурации начнется в 11:30 по местному времени (в 18:30 по эстонскому времени), а присягу президент примет около полудня (примерно в 19:00 по эстонскому времени).

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