ВИДЕО | Трамп — президент США. Он отдаст Путину Украину? Или отберет Панамский канал и Гренландию?

„Львиной доле американских избирателей важны цены на продукты и топливо, Украина важна для Эстонии и НАТО, а для Трампа - пункт не первый и не десятый“, - считает Станислав Мереминский.

„Кажется, Дональд Трамп и Илон Маск переобщались. У них как будто медовый месяц. Им бы разойтись“, - говорит Сергей Ковальченко.

„Трамп - это бизнесмен, но не тот, что сидит за таблицами в Эксель, а тот, для кого важен PR“, - добавил Мереминский.

В понедельник вечером в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа, после которой он официально стал 47-м президентом США.

Церемония, которая из-за необычно холодной для Вашингтона погоды проходила не на открытом воздухе, как обычно, а в помещении, в Ротонде Капитолия, началась в полдень по местному времени (19:00 по эстонскому).

На инаугурации присутствовали предыдущие американские президенты Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, многие крупные бизнесмены: глава Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Meta Марк Цукерберг. Впервые за все время проведения этой церемонии в США на инаугурацию в качестве гостей прибыли иностранные лидеры, считающиеся идеологически близкими Трампу: президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Эквадора Даниэль Нобоа. От Китая в церемонии принимал участие заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Индию представлял министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар, Японию - глава МИД Такэси Ивая. Также гостями были послы множества стран и различные политики. Представителей России на инаугурации не было, но Владимир Путин поздравил Трампа дистанционно, перед состоявшимся в понедельник заседанием российского Совбеза.