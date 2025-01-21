ВИДЕО | Трамп — президент США. Он отдаст Путину Украину? Или отберет Панамский канал и Гренландию?
Дональд Трамп стал президентом США. Как это повлияет на Европу, войны России против Украины и мировой порядок? Смотрите видео RusDelfi. В студии журналисты Сергей Ковальченко и Станислав Мереминский. Ведущий - Виталий Бесчастный.
„Львиной доле американских избирателей важны цены на продукты и топливо, Украина важна для Эстонии и НАТО, а для Трампа - пункт не первый и не десятый“, - считает Станислав Мереминский.
„Кажется, Дональд Трамп и Илон Маск переобщались. У них как будто медовый месяц. Им бы разойтись“, - говорит Сергей Ковальченко.
„Трамп - это бизнесмен, но не тот, что сидит за таблицами в Эксель, а тот, для кого важен PR“, - добавил Мереминский.
В понедельник вечером в Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа, после которой он официально стал 47-м президентом США.
Церемония, которая из-за необычно холодной для Вашингтона погоды проходила не на открытом воздухе, как обычно, а в помещении, в Ротонде Капитолия, началась в полдень по местному времени (19:00 по эстонскому).
На инаугурации присутствовали предыдущие американские президенты Джо Байден, Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, многие крупные бизнесмены: глава Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Meta Марк Цукерберг. Впервые за все время проведения этой церемонии в США на инаугурацию в качестве гостей прибыли иностранные лидеры, считающиеся идеологически близкими Трампу: президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Эквадора Даниэль Нобоа. От Китая в церемонии принимал участие заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Индию представлял министр иностранных дел республики Субраманьям Джайшанкар, Японию - глава МИД Такэси Ивая. Также гостями были послы множества стран и различные политики. Представителей России на инаугурации не было, но Владимир Путин поздравил Трампа дистанционно, перед состоявшимся в понедельник заседанием российского Совбеза.
В инаугурационной речи Трамп провозгласил, что „золотой век Америки начинается прямо сейчас“, а также заявил, что его „спас Бог“, имея в виду ранение на предвыборном митинге. Помимо общих обещаний - вернуть „надежду, безопасность и мир“ - он анонсировал и более конкретные меры: введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию, исправить перегибы в „расовой“ и „гендерной“ политике, отменить квоты на электромобили и выйти из Парижского соглашения о климате. Трамп даже пообещал „установить звездно-полосатый флаг на Марсе“.
Первые указы, направленные на реализацию этих мер, Трамп начал подписывать с первого дня президентства, сразу опубликовав около 100 документов. Среди наиболее знаковых: введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой, облегчающее массовую депортацию нелегалов, приостановка программ по переселению беженцев, ограничение права на получение американского гражданства детьми мигрантов по праву рождения на территории США (на основании закона 1798 года).
Трамп также распорядился „максимизировать“ добычу и производство природных ресурсов, таких как нефть и газ. Он также запустил процесс выхода США из Парижского соглашения по климату, подписал указ о прекращении любых финансовых обязательств во исполнение Рамочной конвенции ООН по изменению климата.
Среди других знаковых решений: восстановление смертной казни на федеральном уровне и выход США из Всемирной организации здравоохранения, а также официальное признание лишь двух полов - женского и мужского.
Еще один пакет мер адресован в поддержку сторонникам Трампа, участвовавшим в штурме Капитолия 6 января 2021 года, Трамп сократил тюремное наказание и велел закрыть уголовные дела для более чем 1000 их участников.