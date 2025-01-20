Ион Николаеску, нападающий молдавской сборной и игрок нидерландского „Херенвена“, оказался в центре внимания из-за необычной травмы, полученной в матче Кубка Нидерландов против „Квик Бойз“. Во время дополнительного времени 26-летний футболист попытался высморкаться, что вызвало резкий перепад давления, и его глаз частично вышел из глазницы. Инцидент попал в телетрансляцию, и на 105-й минуте Николаеску был вынужден покинуть поле.

Несмотря на это, Николаеску успел отметиться голом спустя три минуты после выхода на замену на 73-й минуте. Однако „Херенвен“ не смог удержать преимущество: основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти команда уступила и выбыла из турнира.

Критика после матча обрушилась на тренера „Херенвена“ Робина ван Перси. Его решение заменить вратаря Мики ван дер Харта на Андриса Нопперта на 81-й минуте при счете 2:1 вызвало бурное недовольство болельщиков. Замененный голкипер допустил несколько ошибок, включая привоз пенальти и неудачный выход в дополнительное время, что привело к поражению.

После поражения в Кубке Нидерландов главный тренер „Херенвена“ Робин ван Перси попытался объяснить свое спорное решение на пресс-конференции. По его словам, замена вратаря на 81-й минуте была продиктована тактическими соображениями.

„Соперник выпустил очень высокого парня [в атаку], и я подумал, что нам стоит ответить, выпустив Нопперта. Замена была тактической. Андрис высокий и, как правило, хорош на выходах“, – заявил ван Перси.

Тренер признал, что ситуация сложилась не в его пользу: „В итоге они сделали не так много подач, и пенальти многое решил. Понимаю, что люди считают мое решение нелогичным, ведь обычно так не поступают. Но это не значит, что так нельзя больше делать. Я исходил из того, что у нас вырастут шансы на победу. По-прежнему считаю логику верной“.

Несмотря на уверенность тренера в своей правоте, болельщики остались крайне недовольны результатом, а его решение стало предметом острых обсуждений в футбольных кругах.