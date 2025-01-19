Три министра Израиля ушли в отставку из-за перемирия с ХАМАС

Ранее 19 января в секторе Газа вступило в силу с задержкой на несколько часов шестинедельное перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, призванное положить конец войне, продолжающейся уже более 15 месяцев. Прекращение огня должно было начаться еще в 9.30 мск, но было задержано из-за того, что ХАМАС не передал Израилю список заложников, освобождаемых в первую очередь.

Заключенное перемирие подверг критике еще один член израильского правительства - министр финансов и лидер партии „Религиозный сионизм“ Бецалель Смотрич. Однако, отмечается, что после встречи Нетаньяху с ним и Бен-Гвиром Смотрич пообещал пока не выходить из состава правительства, но пригрозил выйти из коалиции, если правительство решит перейти от первой ко второй фазе перемирия вместо того, чтобы возобновить боевые действия. Ухода Смотрича может привести к досрочным выборам в стране, отмечают израильские СМИ.

В отставку также подали однопартийцы Бен-Гвира - министр наследия Амихай Элиягу и министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Кроме того, партия „Оцма ехудит“ объявила о выходе из правящей коалиции. В ее заявлении говорится о готовности вернуться, если военные действия против группировки ХАМАС возобновятся и „будут продолжаться до полной победы“.

Три израильских министра подали в отставку в знак протеста против заключенного перемирия Израиля с палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на заявление крайне правой партии „Оцма ехудит“ („Еврейская сила“), представителями которой являются все трое. Из сообщения следует, что лидер „Оцма ехудит“, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он „перешел все идеологические красные линии“, назвав сделку с ХАМАС „полной победой терроризма“. Бен-Гвир заявил также, что такое соглашение „создает условия для будущих похищений“.

Этот список был передан Израилю позднее, в результате соглашение о прекращении огня вступило в силу лишь в 12.15 мск. Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что перемирие не начнется до тех пор, пока палестинская группировка не предоставит требуемый список заложников.

Накануне перемирия Нетаньяху подчеркнул, что если соглашение провалится, то Израиль возобновит боевые действия и добьется всех поставленных целей, включая уничтожение ХАМАС. Кроме того, контингент израильских войск вдоль Филадельфийского коридора на границе с Египтом будет расширен, а не уменьшен. Детали второй и третьей фаз соглашения о прекращении войны и выводе израильских войск из сектора Газа будут обсуждаться на переговорах, которые начнутся на 16-й день перемирия.

Планы обмена заложников на заключенных

В рамках первой фазы перемирия планируется освободить 33 из 98 заложников, которые все еще находятся в секторе Газа. Среди них: двое детей, десять женщин и 21 мужчина, включая пятерых военнослужащих. В обмен Израиль освободит 1 090 палестинских заключенных: 30 человек за каждого гражданского заложника и 50 за каждую военнослужащую. Согласно сообщениям, 737 из этих палестинских заключенных находятся в израильских тюрьмах, а 1 167 были арестованы во время наземной операции Израиля в секторе Газа.

Еще четверо заложников должны быть освобождены на седьмой день после вступления соглашения в силу. По три заложника будут освобождаться на 14-й, 21-й, 28-й и 35-й день, а последние 14 человек должны быть освобождены в последнюю неделю. Среди заложников есть израильтяне, имеющие и гражданство Германии.