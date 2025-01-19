Новые власти Сирии ввели запрет на ввоз товаров из России

Министерство финансов Сирии запретило импорт товаров из России, Ирана и Израиля, сообщило в субботу, 18 января, местное издание Al Araby, что предполагает конфискацию продукции из этих трех стран в случае ее обнаружения. „В целях поддержки экономики новое правительство объявило о разрешении операций в долларах и утвердило новый набор единых таможенных пошлин со снижением от 50% до 60%“, - говорится в сообщении Al Araby.

Как отмечается в публикации, это решение властей открыло путь в Сирию потоку импорта из других стран, включая США. Уже сейчас магазины столицы страны Дамаска „заполнены импортными товарами: от турецкой бутилированной воды и саудовских продуктов питания до западного шоколада, такого как Twix и Snickers, а также напитков, таких как Pepsi и других международных брендов“. Однако постановление новых властей Сирии позволит, в частности, облегчить импорт сырья для поддержки местных производителей и будет стимулировать промышленность.

Новое сирийское правительство пока не запретило гражданам РФ въезд в страну

Эмбарго на ввоз израильских товаров действует в Сирии уже много лет, напоминает издание The Moscow Times (МТ), уточняя, что новое решение переходного сирийского правительства последовало за постановлением, запретившим гражданам Ирана и Израиля въезд в Сирию. На россиян эта мера пока не распространяется, отмечает МТ.

В свою очередь Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию „из-за неопределенности в отношении нового правительства и задержек с оплатой“, сообщали ранее источники Reuters. Это подтверждал и собеседник агентства РБК на зерновом рынке, поясняя, что сейчас в арабской республике „не с кем взаимодействовать“. Новые власти Сирии до сих пор не дают России вывезти оружие и военную технику из порта Тартус, где находится единственная зарубежная база военно-морского флота РФ, отмечает МТ, и российские корабли вынуждены дрейфовать неподалеку.