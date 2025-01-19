В секторе Газа с задержкой вступило в силу перемирие

В секторе Газа в воскресенье, 19 января, вступило в силу с задержкой на несколько часов шестинедельное перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, призванное положить конец войне, продолжающейся уже более 15 месяцев. Прекращение огня должно было начаться еще в 8:30 по местному времени (совпадает с таллиннским), но было задержано из-за того, что ХАМАС не передал Израилю список заложников, освобождаемых в первую очередь.

Этот список был передан Израилю позднее, в результате соглашение о прекращении огня вступило в силу лишь в 11:15. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что перемирие не начнется до тех пор, пока палестинская группировка не предоставит требуемый список заложников.

ХАМАС в ответ заверял Израиль, что намерен придерживаться достигнутых договоренностей, а задержку с предоставлением списка заложников объяснил „техническими трудностями на местах“. При этом официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) предупреждал, что соглашение о прекращении огня еще не вступило в силу и до тех пор удары по целям в секторе Газа будут продолжаться. Чуть позже появились сообщения об обстрелах израильской армией „террористических целей“ в северной и центральной частях палестинского региона.

Планы обмена заложников на заключенных

В рамках первой фазы перемирия планируется освободить 33 из 98 заложников, которые все еще находятся в секторе Газа. Среди них: двое детей, десять женщин и 21 мужчина, включая пятерых военнослужащих. В обмен Израиль освободит 1 090 палестинских заключенных: 30 человек за каждого гражданского заложника и 50 за каждую военнослужащую. Согласно сообщениям, 737 из этих палестинских заключенных находятся в израильских тюрьмах, а 1 167 были арестованы во время наземной операции Израиля в секторе Газа.