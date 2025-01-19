В секторе Газа с задержкой вступило в силу перемирие
В секторе Газа в воскресенье, 19 января, вступило в силу с задержкой на несколько часов шестинедельное перемирие между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, призванное положить конец войне, продолжающейся уже более 15 месяцев. Прекращение огня должно было начаться еще в 8:30 по местному времени (совпадает с таллиннским), но было задержано из-за того, что ХАМАС не передал Израилю список заложников, освобождаемых в первую очередь.
Этот список был передан Израилю позднее, в результате соглашение о прекращении огня вступило в силу лишь в 11:15. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что перемирие не начнется до тех пор, пока палестинская группировка не предоставит требуемый список заложников.
ХАМАС в ответ заверял Израиль, что намерен придерживаться достигнутых договоренностей, а задержку с предоставлением списка заложников объяснил „техническими трудностями на местах“. При этом официальный представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) предупреждал, что соглашение о прекращении огня еще не вступило в силу и до тех пор удары по целям в секторе Газа будут продолжаться. Чуть позже появились сообщения об обстрелах израильской армией „террористических целей“ в северной и центральной частях палестинского региона.
Планы обмена заложников на заключенных
В рамках первой фазы перемирия планируется освободить 33 из 98 заложников, которые все еще находятся в секторе Газа. Среди них: двое детей, десять женщин и 21 мужчина, включая пятерых военнослужащих. В обмен Израиль освободит 1 090 палестинских заключенных: 30 человек за каждого гражданского заложника и 50 за каждую военнослужащую. Согласно сообщениям, 737 из этих палестинских заключенных находятся в израильских тюрьмах, а 1 167 были арестованы во время наземной операции Израиля в секторе Газа.
Еще четверо заложников должны быть освобождены на седьмой день после вступления соглашения в силу. По три заложника будут освобождаться на 14-й, 21-й, 28-й и 35-й день, а последние 14 человек должны быть освобождены в последнюю неделю. Среди заложников есть израильтяне, имеющие и гражданство Германии.
В Израиле предполагают, что 34 похищенных, по всей видимости, уже мертвы. Согласно израильскому новостному порталу Ynet, освобождение первых трех заложников должно произойти в 15:00. По израильским источникам, это три гражданских лица. Примерно в это же время Израиль освободит первых около 90 палестинских заключенных. Они будут доставлены силами безопасности либо на оккупированный Западный берег реки Иордан, либо в сектор Газа.
Нетаньяху: Израиль может возобновить начать войну
Накануне перемирия премьер-министр Израиля Нетаньяху подчеркнул, что если соглашение провалится, то Израиль возобновит боевые действия и добьется всех поставленных целей, включая уничтожение ХАМАС. Кроме того, контингент израильских войск вдоль Филадельфийского коридора на границе с Египтом будет расширен, а не уменьшен. Детали второй и третьей фаз соглашения о прекращении войны и выводе израильских войск из сектора Газа будут обсуждаться на переговорах, которые начнутся на 16-й день перемирия.
Если переговоры второй фазы окажутся безрезультатными, то президент США Джо Байден, как и его преемник Дональд Трамп, поддержат право Израиля возобновить боевые действия в секторе Газе, указал Нетаньяху. „Если мы будем вынуждены вернуться к сражениям, мы сделаем это новыми способами и с большой мощью“, - добавил он, не уточнив деталей.
Незадолго до начала перемирия тысячи демонстрантов в Израиле потребовали полного выполнения трехэтапного соглашения, чтобы добиться освобождения всех заложников. Родственники опасаются, что соглашение может провалиться после или даже во время первой фазы. Если боевые действия возобновятся, то многие похищенные могут остаться в секторе Газа.
Гутерриш: Распределение гумпомощи в Газе будет непростым
Первая фаза соглашения предусматривает также быстрое улучшение снабжения продовольствием более чем двух миллионов жителей почти полностью разрушенного сектора Газа. 90 процентов жителей этого региона, по данным ООН, страдают от голода.
Израильская армия должна уйти из населенных пунктов сектора Газа. Распределение гуманитарной помощи будет непростым делом, отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, в секторе Газа действуют банды, систематически грабящие автоколонны с помощью.
„В данный момент у нас есть лишь ограниченное количество грузовиков в Газе“, - сказал Гутерриш 18 января в ходе визита в Ливан. По его словам, для обеспечения полной доставки требуется множество мер. Израиль обязан „не чинить препятствий“, подчеркнул Гутерриш. Ситуация в секторе Газа остается „чрезвычайно сложной“.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли не менее 46 876 палестинцев и еще 110 642 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.