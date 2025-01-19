„Лукойл“ прощается с Европой и продает очередной актив в ЕС(9)
Российская нефтяная компания может продать крупнейший НПЗ Болгарии за 1 млрд долларов. Кто на него претендует и по каким критериям выбирают покупателя? - задается вопросом DW.
Развязка истории вокруг единственного нефтеперерабатывающего завода в Европейском Союзе, все еще принадлежащего российской компании - „Лукойлу“ - близка. Речь о Lukoil Neftohim, расположенном в болгарском Бургасе и являющемся крупнейшим НПЗ страны. Компании, которые претендуют на его покупку, как стало известно DW, будут названы 20 января. На сайте „Лукойла“ болгарский НПЗ в числе зарубежных проектов уже не упоминается.
Несмотря на санкции, „Лукойл“ продолжает управлять стратегически важным объектом, играющим ключевую роль в энергоснабжении региона. Основным владельцем предприятия значится зарегистрированная в Швейцарии компания Litasco.
О том что НПЗ „Лукойла“ в Болгарии может быть выставлен на продажу из-за „существенного изменения условий деятельности“, сама российская компания заявила еще в конце 2023 года. Дело в том, что с марта 2024 года Болгария перестала закупать нефть в России, которая раньше обеспечивала до 90% поставок стране энергоносителя. В октябре 2024 года скорую продажу актива анонсировал тогдашний министр финансов Болгарии Асен Васильев.
Кто претендует на НПЗ „Лукойла“ в Болгарии
По словам источника DW в проевропейской коалиции „Продолжаем перемены - Демократическая Болгария“, который участвовал в продвижении закона о возможности установления государственного контроля над предприятием, Россия, очевидно, заинтересована в продаже актива исключительно „своим“ инвесторам. По этой причине в числе возможных претендентов на Lukoil Neftohim не упоминались крупные игроки вроде Shell или TotalEnergies.
Точно известно, что на Lukoil Neftohim претендует венгерская группа MOL. В декабре Болгарию посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто. О том что MOL постарается заполучить актив, заявил сам Орбан. Болгарские эксперты называли MOL фаворитом. Впрочем, о содержании его предложения практически ничего не известно.
Тем временем на арену вышел еще один претендент. В начале января о намерении купить Lukoil Neftohim заявил казахстанский „КазМунайГаз“. Компания объяснила свой интерес стремлением расширить присутствие на международном энергетическом рынке. Она уже владеет двумя НПЗ в Румынии - Vega и Petromidia.
По данным Bloomberg, сумма сделки может составить около $1 млрд, при этом денежный расчет, скорее всего, не планируется. Эксперты, опрошенные DW, полагают, что сделка может предусматривать обмен активами. Директор казахстанской компании PACE Analytics Аскар Исмаилов считает, что „Лукойлу“ может достаться доля в Павлодарском нефтехимическом заводе. Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов предполагает, что „Лукойлу“ предложат Атырауский НПЗ.
Кроме того, СМИ ранее сообщали об интересе к НПЗ со стороны ряда болгарских игроков. Упоминались, в частности, сооснователь Prista Oil Пламен Бобоков и компания Insa Oil. По данным Financial Times, в конце 2024 года „Лукойл“ якобы запрашивал одобрение Владимира Путина на продажу актива консорциуму Oryx Global катарского бизнесмена Ганима бин Саада аль Саада и британской компании DL Hudson. Кроме того, об интересе к Lukoil Neftohim со стороны азербайджанской госкомпании Socar говорил посол Азербайджана в Болгарии Хюсейн Хюсейнов.
Что может помешать продаже Lukoil Neftohim
Ранее существовали опасения, что процесс продажи Lukoil Neftohim может осложниться из-за политической нестабильности, вызванной формированием нового правительства в Болгарии. Утверждение состава кабинета состоялось лишь 17 января - спустя три месяца после парламентских выборов.
Болгарское государство обладает так называемой „золотой акцией“ Lukoil Neftohim. Она гарантирует доступ к определенной информации о деятельности завода, однако не дает права вето на решения, касающиеся изменения собственности. В январе 2023 года парламент страны внес поправки в законодательство, которые, в теории, позволяют взять предприятие под контроль в случае угрозы национальной безопасности, общественному порядку и поставкам критически важных ресурсов, введя в нем механизм временного управления. Впрочем, в отношении Lukoil Neftohim применение такого механизма сейчас не обсуждается.
„Правительство уважает частную собственность - с этой точки зрения болгарское государство не может принимать решения относительно смены владельца завода, - заявил в декабре временно исполняющий обязанности министра энергетики Владимир Малинов. - Однако, учитывая значимость завода для национальной и энергетической безопасности страны, мы внимательно следим за процессом“.
„Лукойл“ прощается с Европой
Ранее компания „Лукойл“ работала во многих европейских странах, хотя это направление никогда не было для нее приоритетным. Еще в 2014 году, после аннексии Крыма Россией, стало понятно, что у этой части бизнеса „Лукойла“ нет будущего.
В 2014 году „Лукойл“ продал 240 автозаправочных станций и шесть нефтебаз в Украине. Тогда же российская компания продала АЗС в странах Балтии, Чехии, Словакии и Венгрии. В 2017 году „Лукойл“ вышел из капитала украинского завода „Карпатнефтехим“. Продажу активов в соседних странах акционер „Лукойла“ Вагит Алекперов объяснял „серьезными антироссийскими настроениями“.
Тем не менее, к началу полномасштабного вторжения России в Украину у „Лукойла“ сохранялся бизнес в ЕС. В том числе, например, крупный НПЗ ISAB на Сицилии, который производил более 20% потребляемого Италией бензина. Запрет морских поставок нефти из России, введенный в декабре 2022 года, парализовал работу предприятия. Власти обсуждали возможность его национализации, однако в итоге „Лукойл“ нашел покупателя - кипрскую G.O.I. Energy. Итальянские СМИ подозревали, что эта компания может быть связана с Россией, однако доказать это не удалось.
У „Лукойла“ все еще остаются активы в Румынии и Молдове. Время от времени появляются слухи об их продаже, однако до сих пор они не подтверждались. Наконец, наряду с НПЗ в Бургасе российская компания продолжает владеть в Болгарии крупной сетью АЗС. По данным Bloomberg, „Лукойл“ хотел бы за нее выручить $3,3 млрд - то есть более чем в три раза больше, чем он может получить за Lukoil Neftohim.