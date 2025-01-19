„Лукойл“ прощается с Европой и продает очередной актив в ЕС

Развязка истории вокруг единственного нефтеперерабатывающего завода в Европейском Союзе, все еще принадлежащего российской компании - „Лукойлу“ - близка. Речь о Lukoil Neftohim, расположенном в болгарском Бургасе и являющемся крупнейшим НПЗ страны. Компании, которые претендуют на его покупку, как стало известно DW, будут названы 20 января. На сайте „Лукойла“ болгарский НПЗ в числе зарубежных проектов уже не упоминается.

Несмотря на санкции, „Лукойл“ продолжает управлять стратегически важным объектом, играющим ключевую роль в энергоснабжении региона. Основным владельцем предприятия значится зарегистрированная в Швейцарии компания Litasco.

О том что НПЗ „Лукойла“ в Болгарии может быть выставлен на продажу из-за „существенного изменения условий деятельности“, сама российская компания заявила еще в конце 2023 года. Дело в том, что с марта 2024 года Болгария перестала закупать нефть в России, которая раньше обеспечивала до 90% поставок стране энергоносителя. В октябре 2024 года скорую продажу актива анонсировал тогдашний министр финансов Болгарии Асен Васильев.

Кто претендует на НПЗ „Лукойла“ в Болгарии

По словам источника DW в проевропейской коалиции „Продолжаем перемены - Демократическая Болгария“, который участвовал в продвижении закона о возможности установления государственного контроля над предприятием, Россия, очевидно, заинтересована в продаже актива исключительно „своим“ инвесторам. По этой причине в числе возможных претендентов на Lukoil Neftohim не упоминались крупные игроки вроде Shell или TotalEnergies.

Точно известно, что на Lukoil Neftohim претендует венгерская группа MOL. В декабре Болгарию посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто. О том что MOL постарается заполучить актив, заявил сам Орбан. Болгарские эксперты называли MOL фаворитом. Впрочем, о содержании его предложения практически ничего не известно.