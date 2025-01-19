ФОТО | Урво Мяннамаа и Ристо Лепик, вписавшие своё имя в историю эстонского автоспорта, вернулись на родину

Эстонский экипаж Урво Мяннамаа и Ристо Лепик завершил ралли-рейд „Дакар“ на 13-м месте в общем зачёте. На последнем этапе они показали 18-й результат, уступив французу Жан-Реми Бергуну 1:01:36. В итоговом зачёте они отстали от победителя, Язида Аль-Раджи, на 3:56:32. Аль-Раджи, выступавший на Toyota, выиграл гонку с общим временем 52:52:15.

Для Язида Аль-Раджи этот результат стал лучшим в карьере на „Дакаре“, где ранее он не поднимался выше третьего места. В этом году его экипаж сражался за победу с Хенком Латеганом (Toyota) на протяжении всей гонки, финишировав впереди его с преимуществом всего в 4 минуты.

Второе место в общем зачёте занял южноафриканец Хенк Латеган, отставший от Аль-Раджи на 3 минуты 57 секунд. Третьим стал швед Маттиас Экстрём (Ford, M-Sport), отставший на 20 минут 21 секунду. Для 46-летнего Экстрёма, который ранее участвовал в ралликроссе и кольцевых гонках, это было первое попадание на подиум „Дакара“.

Урво Мяннамаа и Ристо Лепик отметили, что разница между финишировавшим и сошедшим с дистанции экипажем огромна, особенно когда удаётся показать достойный результат. Перед стартом они мечтали занять место во втором десятке, а в итоге финишировали 13-ми, что стало неожиданностью для многих.

Успех стал возможен благодаря поддержке команды Overdrive, предоставившей надёжный Toyota Hilux, правильному выбору темпа и хладнокровию в сложных ситуациях. Важную роль сыграла и удача, особенно в моменты, когда они помогали соперникам, уступали дорогу и делились шинами. Это, по словам Мяннамаа, стало заслугой доброты.

Мяннамаа участвовал в „Дакаре“ третий год подряд, но ранее не завершал гонку. В 2022 году его машина загорелась, а в 2023-м поломка коробки передач не позволила продолжить участие.

В зачёте мотоциклов победу на ралли-рейде „Дакар“ одержал австралиец Дэниел Сандерс, выступавший на KTM. Второе место занял испанец Тоша Шарейна (Honda), а третьим стал француз Адриен ван Беверен (Honda).

В зачёте грузовиков победу праздновал чех Мартин Мацик, выступавший на Iveco. Вторым финишировал нидерландец Митчел ван ден Бринк (Iveco), а третьим — чех Алеш Лопрайс (Iveco).

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