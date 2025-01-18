ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1060-й день) | Минобороны РФ назвало цель удара по Киеву, который унес жизни троих человек

Украинские дроны уничтожили нефтебазу „Роснефти“ под Калугой

Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Людиново Калужской области. После удара там начался пожар, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале в ночь на субботу, 18 января.

„На территории города Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории промышленного предприятия. На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб. По предварительной информации, пострадавших нет“, - написал чиновник.

В результате удара по Киеву погибли три человека

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате российского удара три человека погибли в Шевченковском районе столицы. Всего, по его словам, сегодня утром в Киеве погибли три человека — 1983-го, 1981-го и 1999 годов рождения, среди них — супружеская пара. Еще три человека получили лёгкие ранения, медпомощь им оказана на месте.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар российской армии по Киеву, упоминал, что повреждена только гражданская инфраструктура: жилые дома, станция метро, ​​магазины, кафе.

Тем временем Минобороны РФ утверждает, что целью удара стало конструкторское бюро „Луч“ — предприятие военно-промышленного комплекса Украины, проектирующее и производящее управляемые ракеты большой дальности „Нептун“ и реактивные снаряды к системе залпового огня „Ольха“.

Российское военное ведомство назвало удар по Киеву ответом на обстрелы гражданской инфраструктуры Белгородской области американскими ракетами ATACMS. „Цели удара достигнуты, все объекты поражены“, — объявили в Минобороны РФ.

В Тульской области горит нефтебаза

Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщают со ссылкой на местных жителей, что регион подвергся атаке беспилотников. По данным телеграм-каналов, взрывы начали около 1:30 ночи по московскому времени. После этого появилось огненное зарево и дым. SHOT пишет об атаках на нефтебазу недалеко от города Узловая и на предприятие в районе станции Дедилово.