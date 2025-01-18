ВИДЕО | На популярном горнолыжном курорте в Испании обрушился подъемник. Пострадали 30 человек

В результате обрушения подъемника 17 человек получили тяжелые или крайне тяжелые травмы.

После поломки оборудования пассажиры подъемника упали с высоты около 15 метров. Спасательные службы — в том числе сразу пять вертолетов — оперативно прибыли на место происшествия. Несколько больниц региона были приведены в состояние повышенной готовности.

Причина аварии пока не установлена. По фотографиям с места событий видно, что сломалось основное приводное колесо канатной дороги. Информация о гражданстве пострадавших пока не разглашается.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил соболезнования пострадавшим и их семьям. В своем заявлении в социальной сети X он подчеркнул готовность правительства оказать помощь региональным властям.

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