Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери
В мае прошлого года, в возрасте 66 лет, скончался Николай Осипенко, страдавший тяжелой болезнью. Согласно завещанию, его имущество унаследовала дочь Тийа Давыдчик, пишут „Деловые ведомости“.
Согласно инвентаризации наследства, проведенной судебным исполнителем из Йыхви Натальей Малаховой, хотя некоторые из требований к Осипенко, указанных в ходе инвентаризации, могут быть спорными или необоснованными, очевидно, что обязательства значительно превышают стоимость наследства. Так, стоимость имущества Осипенко судебный исполнитель оценил в 163 000 евро, а общий объем обязательств оценивается более чем в 2 миллиона евро.
Тийа Давыдчик поняла, что принимать такое наследство нецелесообразно, так как ей самой пришлось бы выполнять обязательства, превышающие стоимость имущества, и подала в суд заявление о начале процедуры банкротства наследства своего отца.