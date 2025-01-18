Наследство Николая Осипенко стало разочарованием для его дочери

Согласно инвентаризации наследства, проведенной судебным исполнителем из Йыхви Натальей Малаховой, хотя некоторые из требований к Осипенко, указанных в ходе инвентаризации, могут быть спорными или необоснованными, очевидно, что обязательства значительно превышают стоимость наследства. Так, стоимость имущества Осипенко судебный исполнитель оценил в 163 000 евро, а общий объем обязательств оценивается более чем в 2 миллиона евро.