Израиль одобрил соглашение о перемирии с ХАМАС. Что дальше?

Эйнав Зангукер, мать находящегося в плену Матана Зангукера, заявила, что впервые за 468 дней ада, она впервые так близка к тому, чтобы обнять сына.

Они заявляли, что жизнь и свобода людей, проведших почти полтора года в плену, должны быть важнее соблюдения министрами шабата.

В пятницу семьи заложников собрались в Тель-Авиве на Площади заложников (неофициальное название сквера у тель-авивского художественного музея).

Между тем министры заставили изрядно понервничать и премьера Нетаньяху, от которого из Вашингтона требовали гарантировать своевременное вступление соглашения в силу, и родственники заложников, которые были в ярости.

Но заседание все же состоялось. Несколько религиозных министров покинули его в самом начале в виду скорого наступления шабата, но оставили председателю заседания инструкции засчитать их голоса в пользу соглашения.

До последнего момента было неясно, успеет ли израильский кабмин собраться в пятницу, так как значительная часть министров являются религиозными людьми и соблюдают шабат, который по иудейской традиции начинается в пятницу вечером с появлением первой звезды.

По условиям договора, перемирие должно вступить в силу в ближайшее воскресенье 19 января. В тот же день должен быть запущен процесс освобождения 33 израильских заложников из плена ХАМАС.

Перед заседанием узкого кабинета Нетаньяху встретился с переговорной группой, которая ночью вернулась из Дохи после подписания окончательного варианта соглашения. Вместе они провели оценку рисков реализации сделки.

При этом он добавил, что у него нет иллюзий, он прекрасно понимает, что в реализации этого соглашения будет много „болезненных и мучительных моментов“.

„Это жизненно важный шаг на пути к соблюдению основных обязательств, которые нация имеет перед своими гражданами“, — заявил Херцог.

Первым соглашение одобрил кабинет безопасности. После того как стали известны результаты голосования, президент Израиля Ицхак Герцог выразил надежду, что кабмин тоже вынесет положительное решение.

„Мы не можем допустить, чтобы какие-либо политические соображения отняли у нас этот шанс“, — сказала она.

Анат Ангрест, мать Матана Ангреста, военнослужащего, раненного при нападении 7 октября и угнанного в Газу, говорит, что имени ее сына нет в списке первой партии заложников, которых ХАМАС готов отпустить.

По условиям катарского соглашения, мужчины-военные будут отпущены на втором этапе, поэтому для Анат очень важно, чтобы первый этап завершился как можно успешнее и без проволочек.

В офисе премьер-министра уверяют, что сделка будет реализована в срок, несмотря на задержки.

Ключевые министры против

Как и ожидалось, кабинет министров одобрил соглашение с ХАМАС большинством голосов, но политический кризис в стране, напрямую связанный с этим, только начинается.

Несколько членов правительства выступают резко против соглашения. По их мнению, оно равносильно капитуляции перед ХАМАС.

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир (одни из ключевых портфелей) пригрозили уйти в отставку, если соглашение будет одобрено.

„Я призываю друзей из „Ликуда“ и „Религиозного сионизма“ (две партии, входящие в правящую коалицию - ред.), еще не поздно, у нас в запасе есть еще заседание кабмина, мы можем остановить эту сделку, присоединяйтесь ко мне, мы можем остановить“, — обратился перед голосованием в пятницу к коллегам по кабинету Итамар Бен-Гвир, призывая их проголосовать против соглашения.

По его словам, сделка оказалась еще ужаснее, чем он себе представлял, когда правительству представили новые подробности. Оказалось, сказал Бен-Гвир, что в обмен на заложников Израиль планирует отпустить не просто палестинских заключенных, а частично тех, кто находится на особом режиме содержания из соображений безопасности.