Президент Литвы: страна будет выделять на оборону 5-6% ВВП

Президент отметил, что при увеличении финансирования обороны также будет особенно важно, чтобы эти средства использовались оптимально.

„В 2023 году одним из важнейших решений Государственного совета обороны стало создание дивизии. Планы НАТО и национальной обороны отводят этому подразделению ключевую роль и ставят перед ним важнейшие задачи. Ситуация в сфере безопасности диктует, что мы можем и должны достичь полной готовности дивизии и других критически важных инфраструктурных возможностей к 2030 году, а не когда-то в отдаленном будущем. Это требует значительно больших ресурсов, чем мы предполагали ранее“, - подчеркнул глава государства.

Г. Науседа подчеркивает, что дополнительные средства на оборону очень важны для формирования дивизии в Литве к 2030 году.

„Наша безопасность также обеспечивается членством в Альянсе, но оно будет эффективным только в том случае, если мы будем готовы защищать себя. Наши вооруженные силы должны иметь необходимое вооружение, технику, личный состав, припасы и получать все это вовремя. Только в этом случае инвестиции в оборону окупятся и окажут максимальный сдерживающий эффект“, - добавил он.

„Вероятность российской военной агрессии остается реальной, но она не неизбежна. Мы должны значительно активизировать усилия по укреплению обороны и сдерживания и выделить на эти цели больше ресурсов“, - подчеркнул Г. Науседа.

Президент отмечает, что эти инвестиции в национальную оборону очень важны, поскольку угроза со стороны России остается реальной.

„В ходе заседания Госсовета обороны мы приняли поистине историческое и очень своевременное решение об устойчивом финансировании системы национальной обороны. Мы договорились, что в период 2026-2030 годов мы будем ежегодно выделять на оборону 5-6 процентов валового внутреннего продукта“, - заявил Науседа на пресс-конференции, состоявшейся после заседания ГСО.

„Я думаю, мы все прекрасно понимаем, каковы планы на ближайшие четыре года. Одной из важнейших целей этого правительства является максимально эффективное обеспечение государственной безопасности в кратчайшие сроки. Это развитие обороноспособности страны, дивизии к 2030 году, армии: от вооружения до личного состава и инфраструктуры“, - сказала министр.

„Это потребует от всех нас сосредоточения, действительно крупных совместных политических усилий, чтобы мы могли достичь определенных решений на уровне Европейского союза. И, мы надеемся, что этот результат позволит всем быть и чувствовать себя в большей безопасности“, - отметила Д. Шакалене.

Обещают перераспределить ресурсы и избежать повышения налогов

На вопрос о том, как будет достигнуто обещание выделить 5-6 проц. ВВП на финансирование обороны, президент ответил, что это возможно только за счет перераспределения ресурсов страны.

„Если посмотреть на прошлый год, то финансирование нашей национальной обороны даже в процентном отношении почти удвоилось. Даже по сравнению с запланированным на этот год финансированием это довольно существенный скачок. Поэтому нельзя отрицать, что мы сможем добиться такого финансирования, не нарушая при этом требований фискальной дисциплины, только перераспределив ресурсы – отказавшись от, возможно, ненужных функций в других сферах общественной жизни“, - подчеркнул Г. Науседа журналистам.

Он также отметил необходимость избегать повышения налогов для жителей.

„Я бы очень не хотел, чтобы увеличение финансирования национальной обороны было связано с ростом налогового бремени. Я думаю, что мы обязаны этого избежать“, - подчеркнул глава государства.