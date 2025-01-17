Российская армия ударила по Кривому Рогу. Погибли четыре человека

По его словам, в результате российской атаки повреждены учебное заведение и два жилых пятиэтажных дома. В одной из них начался пожар. Как отмечает „Страна“, поврежденное учебное заведение — это колледж Национального авиационного университета. Это здание не эксплуатировали, заявил Лысак.

Мониторинговые группы пишут, что по городу были выпущены две баллистические ракеты „Искандер-М“.

По последним данным, в результате удара по Кривому Рогу погибли четыре человека: три женщины и мужчина. Еще пятеро ранены, трое из них в тяжелом состоянии.

В городе продолжается воздушная тревога. Чиновник призвал местных жителей не покидать укрытий до отбоя сирены.

Лысак опубликовал в своем телеграм-канале видео последствий удара по Кривому Рогу.

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