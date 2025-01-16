Умер призер двух Олимпиад в плавании Дмитрий Волков

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Дмитрий Волков умер на 59-м году жизни, со ссылкой на его брата сообщила в телеграм-канале олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская.

Отпевание состоится в ночь на 19 января в храме Петра и Павла на Солдатской улице в Лефортовском районе Москвы.

Волков выиграл две бронзы на Олимпиаде 1988 года в Сеуле — на стометровке брассом и в комбинированной эстафете 4х100 метров. В такой же эстафетной дисциплине он взял серебро на Играх-1992.

Также на его счету серебро и две бронзы чемпионатов мира, четыре золота чемпионатов Европы, два золота Игр „Дружба-84“ и другие награды.

В марте 2024 года Вайцеховская сообщила, что Волков борется с онкологическим заболеванием, и призвала поддержать пловца. Сам Волков говорил, что „это вызов, путь к Богу, способ осмысленно прожить все оставшееся время“.

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