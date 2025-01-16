Франция и Великобритания обсуждают отправку военных в Украину
Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческих сил после заключения потенциальной сделки о прекращении войны, сообщает The Telegraph.
Французский президент поддерживает эту идею и уже обсудил ее с Владимиром Зеленским, президентом Украины, и Дональдом Туском, премьер-министром Польши. Пресс-секретари Даунинг-стрит и Елисейского дворца не оспаривали, что Стармер и Макрон обсуждали эту возможность во время встречи на прошлой неделе в резиденции британского премьера, Чекерс. Подробности переговоров официальные лица в Лондоне и Париже не раскрывают. Однако многочисленные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании подчеркнули, что сэр Кир еще не вполне готов подписаться под планом.