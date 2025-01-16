Франция и Великобритания обсуждают отправку военных в Украину

Французский президент поддерживает эту идею и уже обсудил ее с Владимиром Зеленским, президентом Украины, и Дональдом Туском, премьер-министром Польши. Пресс-секретари Даунинг-стрит и Елисейского дворца не оспаривали, что Стармер и Макрон обсуждали эту возможность во время встречи на прошлой неделе в резиденции британского премьера, Чекерс. Подробности переговоров официальные лица в Лондоне и Париже не раскрывают. Однако многочисленные высокопоставленные источники в правительстве Великобритании подчеркнули, что сэр Кир еще не вполне готов подписаться под планом.

Один из источников в британском правительстве сообщил The Telegraph: „Существуют проблемы с тем, что мы могли бы поддержать, что мы хотели бы поддержать, и более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти военные, станет ли это эскалацией“. Предложение поступило в то время, когда европейские лидеры пытаются решить, как продолжать поддерживать суверенитет Украины, в то время как избранный президент Дональд Трамп подталкивает Киев к заключению мирного соглашения с Россией. Трамп въедет в Белый дом в понедельник, 20 января. Он уже отступил от своего предвыборного обещания положить конец конфликту в „первый день“ в качестве президента США, но намерен сделать это в течение первых шести месяцев своей администрации.