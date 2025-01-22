Срочный вклад – как обеспечить сохранность и высокую доходность своих сбережений?
Чтобы прибыльно вложить свои сбережения, нужна финансовая грамотность. Участник торгов на рынке ценных бумаг должен быть настоящим профессионалом, но даже владельцу срочного вклада не обойтись без базовых знаний. Роман Вилло, председатель совета Eestihoius, объясняет, что нужно знать перед открытием вклада.
В последние годы жители Эстонии потеряли миллионы евро, став жертвами мошенников, которые часто маскируются под поставщиков выгодных инвестиционных возможностей. Вот почему все более важно знать, как защитить себя и найти наиболее безопасный способ приумножить свои сбережения.
Хотя в срочных вкладах нет ничего такого сложного, что было бы недоступно обычному человеку, важно понимать, кому вы доверяете свои деньги и как они будут использоваться. Следующие советы помогут вам в достаточной степени повысить степень своих знаний.
1. Ознакомьтесь с историей компании, предлагающей вклад
В Эстонии срочные вклады предлагают, как правило, банки и кредитно-сберегательные общества. Хотя банки имеют надежную историю и хорошую репутацию, предлагаемые ими процентные ставки не очень привлекательны. Гораздо большую прибыль можно найти в том или ином кредитно-сберегательном обществе. Чтобы быть уверенным в выбранном обществе, необходимо выяснить, является ли оно надежным.
Самый простой способ узнать историю кредитно-сберегательного общества – изучить его историю. Как давно работает общество и были ли за время его существования какие-либо проблемы? Сколько денег заработали благодаря обществу другие вкладчики? Является ли деятельность общества прозрачной и можно ли ее легко проверить?
Общество Eestihoius, работающее уже 11 лет, не скрывает своих финансовых результатов. Все годовые отчеты можно легко найти на сайте. Вкладчикам также предоставляются текущие обзоры деятельности и разъясняется экономическая ситуация. На сегодняшний день участники Eestihoius уже заработали в виде процентов более 9,3 миллиона евро. Это реальные деньги, которые в течение многих лет выплачивались вкладчикам в качестве дохода.
2. Выберите правильный тип вклада
Чтобы открыть срочный вклад, необходимо подобрать вид вклада, который максимально соответствует вашим ожиданиям. Разница между вкладами заключается в их сроке, проценте дохода и возможности вносить деньги в текущем порядке.
Для некоторых вкладов вы можете сами выбрать срок, от которого зависит размер получаемых процентов. Самый выгодный вклад Eestihoius – Макси-вклад, который доступен только во время соответствующей кампании. В рамках текущей кампании максимальная процентная ставка составляет 9% в год, что, несомненно, является одной из самых высоких на рынке.
При необходимости выбрать подходящий вклад вам поможет сотрудник кредитно-сберегательного общества, который также с удовольствием подробно расскажет о нем и объяснит, чем он отличается от других вкладов.
3. Ознакомьтесь с условиями вклада
Одним из важнейших условий срочного вклада является срок его размещения. Срок определяет, на какой период времени вы доверяете свои деньги компании, предлагающей вклад. Досрочное расторжение договора возможно и в случае срочных вкладов, но оно сопровождается определенными условиями – например, вы можете получить обратно все вложенные деньги до конца срока, но потерять доход, который планировали получить. Поэтому разумно открывать только такие вклады, срок которых вас устраивает.
Также следует обратить внимание на то, продлевается ли автоматически срок вклада или нет. Если в договоре есть такое условие, то вам нужно будет предупредить о своем желании расторгнуть договор за определенное время. Если вы все равно планировали пустить деньги в рост, автоматическое продление договора значительно облегчит вам жизнь.
Также важно знать, что подоходный налог удерживается из дохода, полученного абсолютно по всем срочным вкладам. С 2025 года подоходный налог составляет 22%.
4. Изучите бизнес-модель
Один из хороших способов проверить надежность компании, предлагающей вклад – изучить ее бизнес-модель. Сравнивая компании, предлагающие вклад, спросите себя: понимаете ли вы, как именно они зарабатываю доход? Если бизнес-модель кажется слишком сложной для понимания, лучше держаться от такой компании подальше.
Например, Eestihoius получает доход, предоставляя кредиты и лизинг. Это надежный и проверенный временем способ получения дохода, который всем хорошо понятен. В качестве важной меры безопасности все кредиты Eestihoius обеспечены ипотеками.
Глубокие знания не требуются
Несмотря на то, что без денежной мудрости не обойтись, когда речь идет о срочных вкладах, это один из самых простых и менее хлопотных способов получения дохода. Важно изучить основные условия, а также убедиться в надежности компании, предлагающей вклад. При соблюдении этих двух условий серьезные финансовые знания не требуются.
Макси-вклад позволит вам заработать до 9% годовых
До конца января Eestihoius проводит кампанию Макси-вклада, которая предлагает очень хорошую доходность.
Сумма от 5 000 € до 100 000 €
Период 1 или 2 года
Процентная ставка 8% (1 год), 9% (2 года)
Выплата процентов по вкладу в конце срока
Если вы ищете способ безопасно и выгодно приумножить свои сбережения, не прибегая к сложным инвестициям, Макси-вклад – лучший выбор.
Откройте Макси-вклад на сайте Eestihoius eestihoius.ee или в таллиннском офисе по адресу Пронкси, 3. Телефон 6 230 230.
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