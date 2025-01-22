Срочный вклад – как обеспечить сохранность и высокую доходность своих сбережений?

В последние годы жители Эстонии потеряли миллионы евро, став жертвами мошенников, которые часто маскируются под поставщиков выгодных инвестиционных возможностей. Вот почему все более важно знать, как защитить себя и найти наиболее безопасный способ приумножить свои сбережения.

Хотя в срочных вкладах нет ничего такого сложного, что было бы недоступно обычному человеку, важно понимать, кому вы доверяете свои деньги и как они будут использоваться. Следующие советы помогут вам в достаточной степени повысить степень своих знаний.

1. Ознакомьтесь с историей компании, предлагающей вклад

В Эстонии срочные вклады предлагают, как правило, банки и кредитно-сберегательные общества. Хотя банки имеют надежную историю и хорошую репутацию, предлагаемые ими процентные ставки не очень привлекательны. Гораздо большую прибыль можно найти в том или ином кредитно-сберегательном обществе. Чтобы быть уверенным в выбранном обществе, необходимо выяснить, является ли оно надежным.

Самый простой способ узнать историю кредитно-сберегательного общества – изучить его историю. Как давно работает общество и были ли за время его существования какие-либо проблемы? Сколько денег заработали благодаря обществу другие вкладчики? Является ли деятельность общества прозрачной и можно ли ее легко проверить?

Общество Eestihoius, работающее уже 11 лет, не скрывает своих финансовых результатов. Все годовые отчеты можно легко найти на сайте. Вкладчикам также предоставляются текущие обзоры деятельности и разъясняется экономическая ситуация. На сегодняшний день участники Eestihoius уже заработали в виде процентов более 9,3 миллиона евро. Это реальные деньги, которые в течение многих лет выплачивались вкладчикам в качестве дохода.

2. Выберите правильный тип вклада

Чтобы открыть срочный вклад, необходимо подобрать вид вклада, который максимально соответствует вашим ожиданиям. Разница между вкладами заключается в их сроке, проценте дохода и возможности вносить деньги в текущем порядке.