Руководство Катара подтвердило, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня

Об этом аль-Тани заявил в ходе пресс-конференции, которая в последние часы несколько раз откладывалась. До его выступления сообщения о сделке основывались на информации источников, близких к переговорному процессу.

Катар выступил в роли одного из главных посредников в переговорах и предоставил свою территорию для непрямых встреч сторон.

Сообщается, что договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля.

По словам аль-Тани, прекращение огня вступит в силу в воскресенье 19 января.

Правительство Израиля пока не голосовало об условиях соглашения. Источник Reuters сообщил, что голосование ожидается в четверг и большинство министров настроено поддержать соглашение. Известно, что министр иностранных дел Гидеон Саар лишь в последние часы прервал зарубежный визит и экстренно возвращается на родину.

Источник Би-би-си в ХАМАС ранее подтвердил, что группировка одобрила условия соглашения.

Детали соглашения пока полностью не раскрываются. Анонимные источники информационных агентств незадолго до официального объявления рассказывали, что первая фаза прекращения огня рассчитана на шесть недель.

В этот период израильские войска должны будут постепенно выйти из сектора Газа и состоится обмен первых заложников на группу палестинских заключенных, рассказывал осведомленный источник агентства Reuters в среду.

Сообщается, что президент Израиля Ицхак Герцог уже провел встречу с главой Международного Красного Креста Марьяной Сполярич, в ходе которой, судя по обрывочным сообщениям офиса президента, обсуждались технические детали транспортировки заложников.

В заявлении Красного Креста говорится, что этот процесс будет сопряжен с рядом трудностей, но каких именно - не уточняется.

Реакция Трампа