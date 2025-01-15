Министр после решения литовского врача не предоставлять консультации на русском: нельзя дискриминировать людей по языковому признаку

„В основе предоставления услуг здравоохранения в Литве лежит принцип прав человека. И это важно. Эти принципы утверждены в законе о правах пациента и ущербе здоровью, в котором есть одна установка – не дискриминировать пациента по языковому принципу“, – сказала министр.

Этот вопрос всплыл на поверхность после того как известный детский пульмонолог Индре Плешите-Алмине публично объявила, что не будет предоставлять консультации на русском языке.

„Я не могу отказываться от моих ценностей. С сегодняшнего дня я не буду предоставлять консультации на русском языке, за исключением случаев, когда в помощи нуждаются недавно приехавшие в Литву украинцы. Если моя консультация потребуется людям, которые не владеют литовским или английским языком, я буду предоставлять услуги только в присутствии квалифицированного переводчика. Услуги перевода должен оплатить сам пациент“, – писала врач.

Якубаускене отметила, что все врачи в Литве обязаны предоставлять услуги на литовском языке. На другом языке они могут консультировать только если владеют им в достаточной мере, подчеркнула министр.

„Врачи должны говорить на государственном языке. Если они хорошо знают другой язык и компетентны в предоставлении таких услуг, отлично, это плюс, но врач не обязан консультировать пациентов на иностранном языке, если он не может предоставить на нем квалифицированную консультацию и качественную услугу“, – сказала Якубаускене.

„Если врач, медсестра или работник регистратуры не могут должным образом проконсультировать пациента на его родном языке, то (…) медучреждение должно предоставить другого специалиста, который знает этот язык, поскольку врачи - образованные люди и обычно знают не один язык.

Если в медучреждении нет никого, кто владеет нужным языком (…), тогда пациенту должны предложить услуги в другом медучреждении“, – добавила она.

По ее словам, в других странах в таких случаях пользуются услугами переводчиков.