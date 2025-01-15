Гендиректор Языкового департамента: неоправданно требовать в Кохтла-Ярве владения русским языком на уровне C1

„Статья 51 Конституции Эстонской Республики гласит, что каждый имеет право обращаться в государственные учреждения, органы местного самоуправления и к их должностным лицам на эстонском языке и получать ответы на этом языке. В регионах, где не менее половины постоянных жителей являются представителями национальных меньшинств, каждый также имеет право получать ответы на языке этого меньшинства. Статья 52 Конституции устанавливает, что языком делопроизводства в государственных учреждениях и органах местного самоуправления является эстонский язык. В регионах, где большинство жителей говорит на языке, отличном от эстонского, органы местного самоуправления могут использовать этот язык в делопроизводстве в порядке, установленном законом. Согласно статье 9, часть 1 Закона о языке, в местных самоуправлениях, где не менее половины постоянных жителей являются представителями национальных меньшинств, каждый имеет право обращаться в местные и государственные учреждения на языке этого меньшинства и получать ответы на этом языке. Насколько известно Языковому департамента, русские граждане Эстонии не составляют не менее половины постоянных жителей Кохтла-Ярве, а значит, у работников и должностных лиц города нет обязательства официально отвечать жителям на русском языке. Для общения на русском языке на бытовом уровне достаточно владения языком на уровне B“, - сообщил Ильмар Томуск в своем ответе на обращение и отметил, что требование не является оправданным и с точки зрения Закона о языке. Он напомнил, что согласно распоряжению правительства, от работников и должностных лиц местных самоуправлений требуется владение эстонским языком на уровне C1.