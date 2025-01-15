Гендиректор Языкового департамента: неоправданно требовать в Кохтла-Ярве владения русским языком на уровне C1(18)
Генеральный директор Языкового департамента Ильмар Томуск считает, что власти Кохтла-Ярве не могут требовать от соискателей должности ведущего специалиста по связям с общественностью и международным отношениям владения русским языком на уровне С1, пишет ERR.
Свою оценку он высказал по просьбе советника уполномоченного по гендерному равноправию и равному обращению, запросившего мнение Языкового департамента.
Требование о владении русским языком на уровне C1 было прописано в объявлении о вакансии, опубликованном на портале cv.ee по инициативе управы Кохтла-Ярве, ведущей поиски подходящего кандидата.
Ильмар Томуск в первую очередь оценил его в контексте Конституции.
„Статья 51 Конституции Эстонской Республики гласит, что каждый имеет право обращаться в государственные учреждения, органы местного самоуправления и к их должностным лицам на эстонском языке и получать ответы на этом языке. В регионах, где не менее половины постоянных жителей являются представителями национальных меньшинств, каждый также имеет право получать ответы на языке этого меньшинства. Статья 52 Конституции устанавливает, что языком делопроизводства в государственных учреждениях и органах местного самоуправления является эстонский язык. В регионах, где большинство жителей говорит на языке, отличном от эстонского, органы местного самоуправления могут использовать этот язык в делопроизводстве в порядке, установленном законом. Согласно статье 9, часть 1 Закона о языке, в местных самоуправлениях, где не менее половины постоянных жителей являются представителями национальных меньшинств, каждый имеет право обращаться в местные и государственные учреждения на языке этого меньшинства и получать ответы на этом языке. Насколько известно Языковому департамента, русские граждане Эстонии не составляют не менее половины постоянных жителей Кохтла-Ярве, а значит, у работников и должностных лиц города нет обязательства официально отвечать жителям на русском языке. Для общения на русском языке на бытовом уровне достаточно владения языком на уровне B“, - сообщил Ильмар Томуск в своем ответе на обращение и отметил, что требование не является оправданным и с точки зрения Закона о языке. Он напомнил, что согласно распоряжению правительства, от работников и должностных лиц местных самоуправлений требуется владение эстонским языком на уровне C1.
„Что касается иностранных языков, то требования к их знанию являются рекомендательными. Руководитель учреждения имеет право устанавливать такие требования, если они обоснованы и соразмерны задачам должности. Поскольку должность главного специалиста по связям с общественностью и международным отношениям не связана с управлением, делопроизводством или официальным общением на русском языке, то требование владения языком на уровне C1 не является оправданным“, - отметил Томуск и сказал, что с учетом состава населения Кохтла-Ярве можно считать обоснованным требование владения русским языком, но на уровне, достаточном для выполнения задач. Таким уровень можно считать уровень В2.
„Русский язык на уровне C1 можно подтвердить только экзаменом в Институте Пушкина в Таллинне, где такие экзамены проводятся нерегулярно. Таким образом это требование фактически исключает кандидатов, получивших образование на эстонском языке. Языковой департамент считает, что требование владения русским языком на уровне C1 для должности ведущего специалиста по связям с общественностью и международным отношениям в Кохтла-Ярве является необоснованным“, - заключил Ильмар Томуск.