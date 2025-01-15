Владимир Свет не согласен с утверждением, что жители Ида-Вирумаа не хотят утеплять дома

Ухоженный дом гарантирует благополучие, социальную сплоченность и чувство безопасности. На фоне неопределенности в мире об этом нельзя забывать. Именно поэтому я особенно благодарен активным председателям квартирных товариществ, которые принимают непростые решения для реновации дома. Опыт также показывает, что хороший пример соседа является очень важным фактором для того, чтобы квартирные товарищества начали задумываться о ремонте. Ида-Вирумаа, конечно же, не станет исключением.

Нарва – третий по численности населения город Эстонии, и государство прилагает все усилия, чтобы этот важный центр развивался так же, как и другие города. В Ида-Вирумаа за пособием на реновацию многоквартирных домов в 2024 году обратились 36 квартирных товариществ, 10 из них будут отремонтированы в Нарве. Активен почти весь уезд – претенденты есть также в Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви, Тойла, Люганузе и Алутагузе.

Время от времени звучит мнение, будто ремонт увеличивает затраты, но не приносит результата. Это миф. Недавно был частично отремонтирован жилой дом на улице Кангеласте, 51 в Нарве, и председатель товарищества рассказал, что, хотя утеплены только крыша и цоколь, стоимость отопления в два раза ниже, чем в других частях города. В будущем утепление фасада и вентиляция с рекуперацией тепла позволят еще больше увеличить экономию. Этот дом — лишь один из многих примеров, когда жители остались довольны своим решением.

К сожалению, многоквартирные дома, построенные в прошлом веке, изнашиваются один за другим, а в случае с неотремонтированным домом необходимо учитывать еще и проблемы с безопасностью и дорогостоящие аварийные работы. Благодаря активным товариществам, городская среда продолжает улучшаться, что, в свою очередь, дает надежду молодым людям обзавестись жильем в регионе.

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