Таллинн приглашает вакцинироваться против гриппа

Согласно официальной статистике, прошлой зимой в Эстонии было диагностировано 15 655 случаев гриппа. Поскольку более легкие случаи заболевания часто остаются не диагностированными, число заболевших могло достигать 35 000 человек. Основным фактором, способствующим тяжелому течению гриппа, является возраст. Наиболее уязвимы при гриппе люди в возрасте 60 лет и старше, а также пациенты младше пяти лет.

Самое важное – вакцинация лиц из группы риска, то есть детей до семи лет, беременных женщин, людей старше 60 лет и несовершеннолетних, у которых по состоянию здоровья повышен риск осложнений и тяжелого течения болезни. Для них вакцинация бесплатна. Для лиц, не входящих в группу риска, стоимость вакцины составляет не более 30 евро, в зависимости от расценок кабинетов вакцинации.

Мы рекомендуем пройти вакцинацию всем людям, чтобы защитить себя и своих близких, переболеть в более легкой форме и избежать осложнений после гриппа.

В районах города пункты вакцинации будут расположены:

Хааберсти

Инфекционная клиника Западно-Таллиннской центральной больницы (Палдиское шоссе, 68) с 10:00 до 16:00

Клиника Confido в торговом центре Rocca al Mare (Палдиское шоссе, 102) с 10:00 до 16:00

OÜ Tallinna Perearstikeskus в Центре здоровья Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 179, 3 этаж, кабинет 335) с 10:00 до 16:00

Центр здоровья Merelahe (Палдиское шоссе, 68, 2 этаж) с 10:00 до 16:00

Центр семейных врачей Õismäe Järveotsa perearstikeskus (Ыйсмяэ теэ, 179) с 10:00 до 16:00

В аптеке Rocca al Mare (Палдиское шоссе, 102) с 10:00 до 16:00

Кесклинн