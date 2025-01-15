Звери
15.01.2025, 13:30

Без документов в чужой стране. В Эстонию из Латвии привезли детеныша экзотического животного

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Привезенная из Латвии пума
Привезенная из Латвии пума
ФОТО: Keskkonnaamet

В Эстонию привезли не имеющего необходимых документов пятимесячного детеныша пумы, и некоторое время он находился под опекой Департамента окружающей среды. Экзотическое животное было обнаружено во время проверки транспортного средства.

Департамент окружающей среды в сотрудничестве с представителями Налогово-таможенного департамента провел проверку прибывшего в Эстонию транспортного средства и обнаружил там пятимесячного детеныша пумы. У человека, купившего животное в Латвии, не оказалось документов, которые необходимы для ввоза в Эстонию пумы, занесенной в список исчезающих видов (CITES). Также отсутствовал сертификат о состоянии здоровья животного, выданный государственной ветеринарной службой страны происхождения.

Департамент окружающей среды взял детеныша пумы под опеку до выяснения обстоятельств. Владельцу была предоставлена ​​возможность получить животное обратно, когда все необходимые документы будут в порядке. В сотрудничестве с Министерством климата и властями Латвии было получено подтверждение того, что детеныш пумы родился в неволе и его ввоз в Эстонию разрешен.

Чтобы обеспечить благополучие животного, Сельскохозяйственный и продовольственный департамент разрешил доставить животное по месту назначения, но, безусловно, продолжит следить за ним.

Что следует знать о ввозе в Эстонию находящихся под угрозой исчезновения видов?

Ответственность начинается с осознанности: прежде чем завести животное, выясните, каковы его общие потребности в питании и физических нагрузках. Также необходимо убедиться, что животное не представляет опасности для окружающей среды.

• Существуют строгие правила перемещения живых животных между государствами-членами. Например, с помощью ветеринарного сертификата государственная ветеринарная служба страны происхождения животного подтверждает, что животное здорово и не представляет угрозы для наших животных, людей или окружающей среды.

• Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), разрешает ввоз в страну находящихся под угрозой исчезновения животных только при соблюдении особых условий, например, если они родились в неволе. Ввоз в Эстонию животных, пойманных в дикой природе, как правило, запрещен.

• Для перемещения живых видов, перечисленных в приложении А CITES, в пределах Европейского сообщества требуется сертификат от соответствующего органа государства-члена, где находится особь. При транспортировке других видов, находящихся под угрозой исчезновения, ответственное лицо должно иметь возможность документально подтвердить законность происхождения особи.

• Правила некоммерческой перевозки питомцев распространяются на перевозимых пассажиром питомцев, которые не предназначены для передачи другому лицу за плату или бесплатно.

• Из млекопитающих в качестве питомцев можно перевозить кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов. Остальные виды кошачьих и псовых, включая помеси, можно ввозить в Эстонию только при условии наличия у них государственного ветеринарного сертификата. О содержании этих животных необходимо также уведомить Департамент сельскохозяйственных регистров и информации.

Важно помнить, что:

• Пумы и другие дикие животные по своей природе дикие, и понимание их потребностей имеет ключевое значение для обеспечения как благополучия животного, так и безопасности человека.

• CITES регулирует международную торговлю видами животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения, гарантируя, что их благополучие и защита имеют первостепенное значение.

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