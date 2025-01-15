Без документов в чужой стране. В Эстонию из Латвии привезли детеныша экзотического животного

Департамент окружающей среды в сотрудничестве с представителями Налогово-таможенного департамента провел проверку прибывшего в Эстонию транспортного средства и обнаружил там пятимесячного детеныша пумы. У человека, купившего животное в Латвии, не оказалось документов, которые необходимы для ввоза в Эстонию пумы, занесенной в список исчезающих видов (CITES). Также отсутствовал сертификат о состоянии здоровья животного, выданный государственной ветеринарной службой страны происхождения.

Департамент окружающей среды взял детеныша пумы под опеку до выяснения обстоятельств. Владельцу была предоставлена ​​возможность получить животное обратно, когда все необходимые документы будут в порядке. В сотрудничестве с Министерством климата и властями Латвии было получено подтверждение того, что детеныш пумы родился в неволе и его ввоз в Эстонию разрешен.

Чтобы обеспечить благополучие животного, Сельскохозяйственный и продовольственный департамент разрешил доставить животное по месту назначения, но, безусловно, продолжит следить за ним.

Что следует знать о ввозе в Эстонию находящихся под угрозой исчезновения видов?

Ответственность начинается с осознанности: прежде чем завести животное, выясните, каковы его общие потребности в питании и физических нагрузках. Также необходимо убедиться, что животное не представляет опасности для окружающей среды.

• Существуют строгие правила перемещения живых животных между государствами-членами. Например, с помощью ветеринарного сертификата государственная ветеринарная служба страны происхождения животного подтверждает, что животное здорово и не представляет угрозы для наших животных, людей или окружающей среды.

• Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), разрешает ввоз в страну находящихся под угрозой исчезновения животных только при соблюдении особых условий, например, если они родились в неволе. Ввоз в Эстонию животных, пойманных в дикой природе, как правило, запрещен.