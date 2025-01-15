Без документов в чужой стране. В Эстонию из Латвии привезли детеныша экзотического животного(1)
В Эстонию привезли не имеющего необходимых документов пятимесячного детеныша пумы, и некоторое время он находился под опекой Департамента окружающей среды. Экзотическое животное было обнаружено во время проверки транспортного средства.
Департамент окружающей среды в сотрудничестве с представителями Налогово-таможенного департамента провел проверку прибывшего в Эстонию транспортного средства и обнаружил там пятимесячного детеныша пумы. У человека, купившего животное в Латвии, не оказалось документов, которые необходимы для ввоза в Эстонию пумы, занесенной в список исчезающих видов (CITES). Также отсутствовал сертификат о состоянии здоровья животного, выданный государственной ветеринарной службой страны происхождения.
Департамент окружающей среды взял детеныша пумы под опеку до выяснения обстоятельств. Владельцу была предоставлена возможность получить животное обратно, когда все необходимые документы будут в порядке. В сотрудничестве с Министерством климата и властями Латвии было получено подтверждение того, что детеныш пумы родился в неволе и его ввоз в Эстонию разрешен.
Чтобы обеспечить благополучие животного, Сельскохозяйственный и продовольственный департамент разрешил доставить животное по месту назначения, но, безусловно, продолжит следить за ним.
Что следует знать о ввозе в Эстонию находящихся под угрозой исчезновения видов?
Ответственность начинается с осознанности: прежде чем завести животное, выясните, каковы его общие потребности в питании и физических нагрузках. Также необходимо убедиться, что животное не представляет опасности для окружающей среды.
• Существуют строгие правила перемещения живых животных между государствами-членами. Например, с помощью ветеринарного сертификата государственная ветеринарная служба страны происхождения животного подтверждает, что животное здорово и не представляет угрозы для наших животных, людей или окружающей среды.
• Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), разрешает ввоз в страну находящихся под угрозой исчезновения животных только при соблюдении особых условий, например, если они родились в неволе. Ввоз в Эстонию животных, пойманных в дикой природе, как правило, запрещен.
• Для перемещения живых видов, перечисленных в приложении А CITES, в пределах Европейского сообщества требуется сертификат от соответствующего органа государства-члена, где находится особь. При транспортировке других видов, находящихся под угрозой исчезновения, ответственное лицо должно иметь возможность документально подтвердить законность происхождения особи.
• Правила некоммерческой перевозки питомцев распространяются на перевозимых пассажиром питомцев, которые не предназначены для передачи другому лицу за плату или бесплатно.
• Из млекопитающих в качестве питомцев можно перевозить кошек, собак, хорьков, кроликов и грызунов. Остальные виды кошачьих и псовых, включая помеси, можно ввозить в Эстонию только при условии наличия у них государственного ветеринарного сертификата. О содержании этих животных необходимо также уведомить Департамент сельскохозяйственных регистров и информации.
Важно помнить, что:
• Пумы и другие дикие животные по своей природе дикие, и понимание их потребностей имеет ключевое значение для обеспечения как благополучия животного, так и безопасности человека.
• CITES регулирует международную торговлю видами животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения, гарантируя, что их благополучие и защита имеют первостепенное значение.