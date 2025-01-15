„Россияне в эмиграции предпочитают страдать, а не работать“. Вернутся ли релоканты домой в Россию?

Россияне, в панике покидавшие страну в 2022 году, начинают постепенно возвращаться в Россию. Людей вынуждает возвращаться не столько неприязнь местного населения или дискриминация чиновников, сколько чисто материальные факторы: дороговизна жилья, высокие налоги, дефицит привычных в России услуг.