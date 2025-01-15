„Россияне в эмиграции предпочитают страдать, а не работать“. Вернутся ли релоканты домой в Россию?
Россияне, в панике покидавшие страну в 2022 году, начинают постепенно возвращаться в Россию. Людей вынуждает возвращаться не столько неприязнь местного населения или дискриминация чиновников, сколько чисто материальные факторы: дороговизна жилья, высокие налоги, дефицит привычных в России услуг.
Скоро исполняется уже три года российскому вторжению в Украину – и, соответственно, три года российской „военной“ эмиграции. Я наблюдаю этот феномен с первых его дней и неоднократно анализировал его для западной прессы и крупных европейских think-tank’ов. С коллегами я формулировал предложения, направленные на то, чтобы „русские европейцы“ могли найти своё место в западных обществах, принеся свои таланты, предприимчивость, и накопленные в России капиталы. Однако я с самого начала понимал, что массовый отъезд россиян в 2022 г. имел панический характер – а это значит: по мере того как ситуация в стране станет более предсказуемой, а стратегии интеграции в новые общества окажутся неэффективными, поток обернётся вспять. Это стало заметным уже через год, а в последнее время становится всё более очевидным, причём по большинству стран „релокации“.