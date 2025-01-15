СЕГОДНЯ на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: действующий чемпион лиги сыграет лидером турнира

В турнирной таблице волейбольного чемпионата лидирует клуб „Пярну“ с 28 очками. На втором месте находится тартуский „Бигбанк“, который имеет 27 очков, но провёл на две игры меньше. Третью строчку занимает „Екабпилс“ с 21 очком, а четвёртую — „Выру Баррус“ с 20 очками. Рижский клуб „Робежсардсе“ располагается на пятом месте с 16 очками, „Сельвер/ТалТех“ занимает шестую позицию с 12 очками, а замыкает таблицу „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 11 очками.