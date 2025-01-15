Другие виды
15.01.2025, 15:31

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: действующий чемпион лиги сыграет лидером турнира

 
Начало в 19:00
Тартуский „Бигбанк“ - „Сельвер/ТалТех“
Тартуский „Бигбанк“ - „Сельвер/ТалТех“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ сыграет на своей площадке с тартуским „Бигбанком“. Матч, который начнется в 19:00, в прямом эфире смогут увидеть все подписчики Delfi.

В турнирной таблице волейбольного чемпионата лидирует клуб „Пярну“ с 28 очками. На втором месте находится тартуский „Бигбанк“, который имеет 27 очков, но провёл на две игры меньше. Третью строчку занимает „Екабпилс“ с 21 очком, а четвёртую — „Выру Баррус“ с 20 очками. Рижский клуб „Робежсардсе“ располагается на пятом месте с 16 очками, „Сельвер/ТалТех“ занимает шестую позицию с 12 очками, а замыкает таблицу „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 11 очками.

В стартовом матче сезона „Сельвер/ТалТех“ уступил „Бигбанк“ со счётом 0:3. На прошлых выходных таллиннская команда победила „Екабпилс“ в напряжённой игре (3:2), а „Бигбанк“ одержал уверенную победу над „Эзерземе/ДУ“ (3:1).

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