15.01.2025, 15:31
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: действующий чемпион лиги сыграет лидером турнира
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ сыграет на своей площадке с тартуским „Бигбанком“. Матч, который начнется в 19:00, в прямом эфире смогут увидеть все подписчики Delfi.
В турнирной таблице волейбольного чемпионата лидирует клуб „Пярну“ с 28 очками. На втором месте находится тартуский „Бигбанк“, который имеет 27 очков, но провёл на две игры меньше. Третью строчку занимает „Екабпилс“ с 21 очком, а четвёртую — „Выру Баррус“ с 20 очками. Рижский клуб „Робежсардсе“ располагается на пятом месте с 16 очками, „Сельвер/ТалТех“ занимает шестую позицию с 12 очками, а замыкает таблицу „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 11 очками.
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