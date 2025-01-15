15.01.2025, 12:28
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Еврокубок ФИБА: сможет ли „Калев/Крамо“ снова удивить греческий топ-клуб?
Начало в 20:15
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках второго группового этапа Еврокубка ФИБА, столичный баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ проведет выездной матч против греческого ПАОК. Игра начнется в 20:15, а ее прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Чемпион Эстонии „Калев/Крамо“ начал свое выступление во втором групповом этапе Еврокубка ФИБА с двух поражений, однако недавняя победа над румынской „Орадей“ значительно улучшила их шансы на выход в четвертьфинал.
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