В Литве известная врач решила не предоставлять консультации на русском: больше не могу переступать через себя

Результаты анализов приходится комментировать по эл. почте, но и тут возникают проблемы: „Я не умею писать по-русски, у меня даже нет такого языка на клавиатуре. А такие пациенты просят писать по-русски, поскольку по-литовски они не понимают“. В тех случаях, когда приходилось говорить, врач говорила на ломанном русском, поэтому заметила, что пациенты не все понимают. После того, как она писала информацию на литовском на сайт e.sveikatа ситуация была не лучше. „Тут возникал этический вопрос, достаточно ли качественны такие консультации, не рискую ли я здоровьем ребенка, если во время консультации меня неправильно поняли, а анализы прокомментированы на литовском языке“, – сказала пульмонолог-аллерголог. Ее удивляет поведение некоторых пациентов, которые с порога говорят по-русски, как будто это само собой разумеющаяся форма общения, и все в Литве обязаны владеть русским. „В Клайпеде мои пациентки-литовки иногда спрашивают, могут ли они говорить по-жемайтийски. Жемайтийский диалект я понимаю, поэтому проблем не было“, – сказала врач. По ее слова, последней каплей была одна русскоязычная пациентка – врач попросила ее говорить по-английски, женщина согласилась, а потом написала на врача жалобу.

„Это мое личное решение. В контексте войны, когда мы видим, что происходит вокруг, а я этим очень интересуюсь, я начала чувствовать внутреннее нежелание говорить по-русски. Я живу в Литве, я училась на литовском и не обязана предоставлять консультации на русском языке. Кроме того, я не совершенствую мой русский, я совершенствую английский, учу итальянский, французский языки. Я столкнулась с пациентами, которые ведут себя невежливо – приходят, я здороваюсь по-литовски, а они отвечают мне по-русски. Если я говорю, что не владею русским и прошу говорить по-английски, поднимается волна возмущения, почти оскорбления за то, что я не говорю по-русски“, – сказала детский пульмонолог-аллерголог.

Врач согласилась поделиться своими мыслями, рассказать, чем обосновано такое решение и рассказала о таких случаях, когда пациенты нагло говорят по-русски, даже не поинтересовавшись, владеет ли врач этим языком. Она подняла важный вопрос: почему мы должны говорить по-русски, даже если этого не хотим? По словам Плешите-Алмине, ее решение обусловлено двумя основными аспектами – войной в Украине и тем, что на этом языке она не может предоставить качественную консультацию.

„Это была русскоязычная женщина, которая живет в Великобритании. На консультации она начала говорить по-русски, я спросила, можем ли мы перейти на английский. Она ответила „да“. Но я заметила, что у нее плохой английский. После консультации она написала жалобу, указав, что у меня плохой английский и я не могу консультировать на этом языке. Но я поняла, что это она меня не поняла, поскольку она не владеет английским. Я спросила у моей команды, что делаем в такой ситуации в другой раз? Почему русскоязычные идут на консультацию к врачу, который не владеет русским? В таких случаях приходят медсестры, оставляют свой пост в регистратуре и работают переводчиками. Но в таком случае им надо платить надбавку за дополнительную работу“, – сказала Плешите-Алмине.

Поэтому 13 января она решила, что больше не может переступать через себя и говорить на языке оккупантов. „В моей клинике работают другие врачи и медсестры, они русскоязычные, но отлично владеют литовским, если приходят русскоязычные пациенты, они могут их консультировать на русском языке. Это их выбор. Но если я не владею хорошо русским и не могу говорить на этом языке, почему я должна быть плохим врачом и могу ли я рисковать здоровьем детей?“, – вопрошала врач. В клинике, по желанию пациента, можно воспользоваться и услугой переводчика, консультируют и людей с нарушениями слуха - используют удаленные услуги сурдопереводчика, и никаких проблем.

„Я изучаю психотерапию, поэтому иногда пытаюсь анализировать себя, спрашиваю у себя, что меня больше всего злит? Я поняла, что я плохо себя чувствую, когда даю консультации на русском языке. Мое решение не было принято сгоряча, я из тех, кто долго взвешивает“, – сказала собеседница.

Под записью врача в фейсбуке появилась масса отрицательных комментариев. Однако Плешите-Алмине заметила, что она к этому привыкла, поскольку на неудобные темы говорит в социальных сетях уже 10 лет. Недовольные решением врача люди не только оставляют негативные комментарии, но и на разных платформах пишут отрицательные отзывы. Плешите-Алмине указала, что много отрицательных комментариев в фейсбуке, а в инстаграме она видит больше слов в поддержку своей позиции. Поддерживают ее решение и коллеги-врачи.

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