„2 человека и 2 кролика стоят здесь“: необычная история путешествия через нарвскую границу

Ева переехала из Вены в Москву в 2009 году вместе с молодым человеком, который впоследствии стал её мужем. В гости к маме Евы в Австрию пара ездит регулярно, а с 2018 года в путешествиях их неизменно сопровождают кролики.Этой зимой семья выехала из Москвы 2 декабря, чтобы провести месяц в Вене и отметить праздники с семьей. Как рассказывает Ева, маршрут был сложным: поездом до Санкт-Петербурга, затем автобусом Baltic Shuttle до Таллинна, двухдневная остановка в Эстонии, а после перелёт через Хельсинки в Вену авиакомпанией Finnair.

По словам Евы, чтобы путешествовать с кроликами за границу, требуется подготовка. Необходимо оформить много документов, международный ветеринарный сертификат, а для этого соблюсти 30-дневный домашний карантин. Вся информация доступна в интернете, но Ева дополнительно связывалась с государственными ветеринарными службами, чтобы уточнить требования как России, так и Эстонии.

Кролики, по словам Евы, переносят дорогу даже лучше, чем люди.— Пока мы тащим багаж по снегу, они уютно устроены в переноске, которая расширяется, чтобы им было комфортнее. Люди, встречающие нас в пути, всегда интересуются нашими питомцами, фотографируют их, спрашивают о правилах по их содержанию. Мы замечаем, что у окружающих кролики вызывают улыбку, — делится Ева. А в отеле в Таллинне кролики настолько понравились администрации, что их фотографии разместили в социальных сетях.

— Сейчас у нас два пушистика: девочка Тома, которой 7,5 лет, и мальчик Кекс, которому в феврале исполнится 4 года. Тома — дама с характером: она любопытная, энергичная и любит исследовать всё новое. А Кекс — настоящий „медвежонок“, немного капризный и обидчивый. Мы всегда держим кроликов парами, потому что они социальные животные. И для нас они полноценные члены семьи.