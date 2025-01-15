„2 человека и 2 кролика стоят здесь“: необычная история путешествия через нарвскую границу
После зимних праздников поток желающих пересечь эстонско-российскую границу через Нарвский погранпункт снова вырос. Несмотря на возможные многочасовые очереди люди продолжают ездить, иногда с детьми и домашними питомцами. На прошлой неделе у пограничного пункта заметили девушку с двумя кроликами. Австрийка Ева Хуа рассказала „Нарвской газете“, куда они с мужем Артемом ездили и почему у них такие необычные попутчики.
Ева переехала из Вены в Москву в 2009 году вместе с молодым человеком, который впоследствии стал её мужем. В гости к маме Евы в Австрию пара ездит регулярно, а с 2018 года в путешествиях их неизменно сопровождают кролики.Этой зимой семья выехала из Москвы 2 декабря, чтобы провести месяц в Вене и отметить праздники с семьей. Как рассказывает Ева, маршрут был сложным: поездом до Санкт-Петербурга, затем автобусом Baltic Shuttle до Таллинна, двухдневная остановка в Эстонии, а после перелёт через Хельсинки в Вену авиакомпанией Finnair.
По словам Евы, чтобы путешествовать с кроликами за границу, требуется подготовка. Необходимо оформить много документов, международный ветеринарный сертификат, а для этого соблюсти 30-дневный домашний карантин. Вся информация доступна в интернете, но Ева дополнительно связывалась с государственными ветеринарными службами, чтобы уточнить требования как России, так и Эстонии.
Кролики, по словам Евы, переносят дорогу даже лучше, чем люди.— Пока мы тащим багаж по снегу, они уютно устроены в переноске, которая расширяется, чтобы им было комфортнее. Люди, встречающие нас в пути, всегда интересуются нашими питомцами, фотографируют их, спрашивают о правилах по их содержанию. Мы замечаем, что у окружающих кролики вызывают улыбку, — делится Ева. А в отеле в Таллинне кролики настолько понравились администрации, что их фотографии разместили в социальных сетях.
— Сейчас у нас два пушистика: девочка Тома, которой 7,5 лет, и мальчик Кекс, которому в феврале исполнится 4 года. Тома — дама с характером: она любопытная, энергичная и любит исследовать всё новое. А Кекс — настоящий „медвежонок“, немного капризный и обидчивый. Мы всегда держим кроликов парами, потому что они социальные животные. И для нас они полноценные члены семьи.
Ева отмечает, что их кролики привыкли к путешествиям. Дома они живут без клетки, используют лоток и ведут себя спокойно даже в дороге.— Не все кролики переносят поездки хорошо, но наши, кажется, даже получают от этого удовольствие. Если мы оставляем их у друзей, они начинают грустить и скучать, — добавляет Ева.
— Вы не боялись того, что вам придется долго стоять в очереди на границе?
— В конце декабря я прочитала в группе Facebook Но молодым людям повезло. 2 декабря на границе из Ивангорода в Нарву очередей не было. На обратном пути, 8 января, семья ждала перед нарвским погранпунктом около 1,5 часа и менее часа на российской стороне, включая время на оформление документов.
— В целом всё прошло хорошо. Контроль на границе стал строже, чем год назад, но никаких проблем у нас не возникло, — подытожила Ева.. Нарва-Ивангород“, что ожидание в очереди из Нарвы в Ивангород может занимать до двух дней, и запереживала. Мы обсудили в группе, как люди справляются с такими ситуациями, и уже заранее подготовили план: если придётся стоять много часов, один из нас оставался бы в очереди, а другой сидел бы в кафе с кроликами, чтобы согреть их. Мы также сделали бы картонную табличку с надписью „2 человека и 2 кролика стоят здесь“, чтобы нас спокойно пустили обратно в очередь без конфликтов, — рассказывает Ева.