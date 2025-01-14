Скончался Анатолий Козловский, легендарный тренер по боксу из Нарвы

„В этом году ему бы исполнилось 90 лет. Имя Анатолия Фёдоровича Козловского навсегда останется символом преданности своему делу, доброты и настоящего человеческого тепла. Он был не только тренером, но и наставником, который вдохновлял своих учеников на победы как в ринге, так и в жизни. Его вклад в развитие бокса и спортивную жизнь Нарвы сложно переоценить“, — говорится в совместном заявлении городской управы и горсобрания Нарвы.

Власти Нарвы выразили глубокие соболезнования родным и близким выдающегося тренера по боксу Анатолия Фёдоровича Козловского.

„Его жизнь и наследие навсегда останутся в истории Нарвы, а память о нем сохранится в сердцах всех, кого он вдохновлял непобедимой стойкостью духа и заботой“, — говорится в официальном заявлении.

Прощание с Анатолием Фёдоровичем Козловским состоится в четверг, 16 января, в 11:30 в нарвском Воскресенском соборе.

„К нам пришла печальная новость – из жизни ушел выдающийся тренер по боксу Анатолий Федорович Козловский. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.

Анатолий Фёдорович был настоящим примером преданности своему делу, тепла и человечности. Он стал для своих учеников не просто тренером, но и наставником, который помогал добиваться успехов не только на ринге, но и в жизни. Его огромный вклад в развитие бокса невозможно переоценить.

Союз бокса Эстонии и боксерское сообщество выражают искренние соболезнования семье и близким Анатолия Козловского. Его наследие навсегда останется частью истории эстонского бокса, а память о нем будет жить в сердцах всех, кого он вдохновил своей силой духа и заботой“, — опубликовал в социальных сетях Союз бокса Эстонии.

В 2005 году газета „Молодежь Эстонии“ опубликовала обширный материал о Козловском, автором которого стал нынешний спортивный журналист ERR Игорь Савельев.