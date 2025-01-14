Скончался Анатолий Козловский, легендарный тренер по боксу из Нарвы
На 89-м году жизни ушел из жизни заслуженный тренер Эстонии по боксу и почетный гражданин Нарвы Анатолий Федорович Козловский.
„В этом году ему бы исполнилось 90 лет. Имя Анатолия Фёдоровича Козловского навсегда останется символом преданности своему делу, доброты и настоящего человеческого тепла. Он был не только тренером, но и наставником, который вдохновлял своих учеников на победы как в ринге, так и в жизни. Его вклад в развитие бокса и спортивную жизнь Нарвы сложно переоценить“, — говорится в совместном заявлении городской управы и горсобрания Нарвы.
Власти Нарвы выразили глубокие соболезнования родным и близким выдающегося тренера по боксу Анатолия Фёдоровича Козловского.
„Его жизнь и наследие навсегда останутся в истории Нарвы, а память о нем сохранится в сердцах всех, кого он вдохновлял непобедимой стойкостью духа и заботой“, — говорится в официальном заявлении.
Прощание с Анатолием Фёдоровичем Козловским состоится в четверг, 16 января, в 11:30 в нарвском Воскресенском соборе.
„К нам пришла печальная новость – из жизни ушел выдающийся тренер по боксу Анатолий Федорович Козловский. В этом году ему исполнилось бы 90 лет.
Анатолий Фёдорович был настоящим примером преданности своему делу, тепла и человечности. Он стал для своих учеников не просто тренером, но и наставником, который помогал добиваться успехов не только на ринге, но и в жизни. Его огромный вклад в развитие бокса невозможно переоценить.
Союз бокса Эстонии и боксерское сообщество выражают искренние соболезнования семье и близким Анатолия Козловского. Его наследие навсегда останется частью истории эстонского бокса, а память о нем будет жить в сердцах всех, кого он вдохновил своей силой духа и заботой“, — опубликовал в социальных сетях Союз бокса Эстонии.
В 2005 году газета „Молодежь Эстонии“ опубликовала обширный материал о Козловском, автором которого стал нынешний спортивный журналист ERR Игорь Савельев.
Анатолий Федорович Козловский — один из самых титулованных тренеров в боксе и в целом в спорте Нарвы. Заслуженный тренер Эстонской ССР, Заслуженный тренер Союза бокса Эстонии, он стал единственным тренером из Нарвы, которому присвоено звание почетного гражданина города. Козловский воспитал множество чемпионов страны, победителей международных турниров, а также победителей и призеров чемпионатов и первенств СССР, мастеров кожаной перчатки. Среди его воспитанников — чемпион Европы 1981 года и финалист Кубка мира Юрий Торбек, а также призер Кубка Европы 1997 года Роман Алексеев.