14.01.2025, 15:35
Секты опасны для здоровья, но Департамент здравоохранения ничего не может сделать
ФОТО: | Delfi Meedia
На минувшей неделе Департамент здоровья выпустил пресс-релиз, с предупреждением о том, что в Пярнумаа устраивают поход, который может быть опасным для жизни. Это правда: я тоже посмотрела на это объявление, и мои брови поползли вверх.
В объявлении о походе говорится, что этот метод очищения родом из России. Звучит как шутка: какое такое очищение, избавление от людей или попытка их покалечить? Эффект плацебо, конечно, существует, он научно изучен, но если вы занимаетесь деятельностью, которая явно вредит вашему здоровью, будет ли этот эффект на самом деле работать? Я бы не стала рисковать и потратила свои деньги (более 400 евро за поход) на более безопасные занятия.
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