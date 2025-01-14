Секты опасны для здоровья, но Департамент здравоохранения ничего не может сделать

В объявлении о походе говорится, что этот метод очищения родом из России. Звучит как шутка: какое такое очищение, избавление от людей или попытка их покалечить? Эффект плацебо, конечно, существует, он научно изучен, но если вы занимаетесь деятельностью, которая явно вредит вашему здоровью, будет ли этот эффект на самом деле работать? Я бы не стала рисковать и потратила свои деньги (более 400 евро за поход) на более безопасные занятия.

Очевидно, что в мире есть многое, чего наука еще не доказала или что еще только предстоит открыть. Однако многие вещи, которые в древние времена считались необъяснимыми, даже мистическими, получили свое объяснение, и одно совершенно точно и бесспорно: организму для жизни постоянно и ежедневно необходима вода. Для того чтобы понять это, не обязательно даже иметь медицинское образование. Если ты сначала выпьешь много соленой воды, после этого начнешь голодать и не пить никаких жидкостей, а затем отправишься в лес на неделю (в апреле), где будешь гулять и спать на открытом воздухе, испытывая жажду и голод, это однозначно вредно для здоровья.