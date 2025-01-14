Эстонский футболист, перешедший в „Пайде“: в Турции мне сказали, что я могу уехать после первого матча

Эстонский футболист Рейнкорт, который в прошлом играл за такие клубы, как „Таммека“, „Флора“ и „Курессааре“, присоединился к ирландскому клубу „Богемиан“ год назад.

В высшей лиге Эстонии Рейнкорт в сумме провел за эти клубы 163 матча и забил 40 голов.

В своем дебютном матче за „Богемиан“ он забил гол на пятой минуте, а в общей сложности провел 8 матчей за этот клуб. Однако его опыт в Ирландии оказался краткосрочным, и летом прошлого года Рейнкорт подписал контракт с турецким клубом „Шанлыурфаспор“ из первой лиги. Его начало в Турции было многообещающим — он забил дважды в предсезонных матчах, но в официальных играх сыграл всего 39 минут за три матча. 1 сентября клуб расторг с ним контракт.

„Турецкий опыт... Это было интересно, это была школа жизни, — смеясь, отметил Рейнкорт в интервью Soccernet.ee, вспоминая свои события в Турции. — Все случилось очень быстро. Я думал, что хорошо подготовился к сезону, был готов быть основным нападающим, но после первого матча мне сказали, что я могу уходить. Я даже не понял, что произошло“.

„У меня было два матча в предсезонке, два гола, и я думал, что всё идет очень хорошо, но затем главный тренер сказал, что ему не понравилась одна игра, — вспоминает Рейнкорт. — Это забавно, что все решения были приняты именно после предсезонных матчей... По условиям, предсезонка была очень тяжёлой, жара была непривычной. Кроме того, каждый день было по две тренировки — до и после матчей. Я никогда не тренировался так много. Хотя тренировки не были очень интенсивными, игры всё равно были не на свежих ногах“.

Как выглядело его увольнение? „Как бы мне рассказать об этом, — на мгновение задумался Рейнкорт. —Я выдвинул им свои условия, и они ответили на них. Примерно через неделю всё было решено. Из этого всего можно многому научиться, жаль, что так всё получилось, но что поделаешь“.

После нескольких месяцев в статусе свободного агента Рейнкорт подписал двухлетний контракт с клубом „Пайде“, бронзовым призёром прошлого сезона Эстонской Премиум лиги. По словам игрока, были и другие заинтересованные стороны, но предложение клуба из Ярвамаа было самым конкретным.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить