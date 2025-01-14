Редактор RusDelfi рассказал, зачем Трампу нужна Гренландия
Редактор портала RusDelfi, историк Станислав Мереминский в программе „Кофе+“ канала ETV+ ответил на актуальные вопросы и объяснил, почему арктический остров оказался в центре внимания СМИ.
Историк напомнил, что первые поселенцы из Европы появились в Гренландии больше 1000 лет назад, когда около 986 года викинг из Исландии Эйрик Рыжий основал в Гренландии небольшую колонию. Парадоксально, но Эйрик дал острову, почти полностью покрытому льдом, название „зеленая страна“, то ли из-за того, что в тот период благодаря относительно теплому климату на его южном побережье росли деревья и было возможно заниматься сельским хозяйством, то ли в „рекламных“ целях - чтобы привлечь больше колонистов.
Вместе с Исландией скандинавские поселения в Гренландии в XIII веке стали частью Норвежской короны, а затем, около 1380 года - Датской монархии, в то время объединившей все Северные страны.
В начале XV века из-за эпидемий и похолодания климата скандинавские поселения в Гренландии вымерли, но память о них в Европе сохранялась. В XVIII столетии датчане повторно начали колонизацию острова и объявили его своим владением. Вскоре после Второй мировой войны Гренландия была провозглашена составной частью Дании, а затем получила автономию. С 2008 года Гренландия пользуется широкой автономией, в частности, единственным официальным языком на острове был объявлен язык местных жителей - инуитов (раньше их принято было называть эскимосами).
США давно проявляли интерес к самому большому в мире острову. Первые планы его покупки у Дании возникли еще в 1867 году, одновременно с покупкой Аляски у Российской империи. Позднее такие намерения высказывал в середине ХХ века президент Гарри Трумэн. Cо времен Второй мировой войны в Гренландии находятся военные базы США.
Дональд Трамп высказывал намерения купить Гренландию еще в свой первый срок, в 2019 году, а в нынешнем декабре заявлениями в соцсетях вновь подогрел интерес к этому вопросу.
С другой стороны, датские власти категорически заявили, что остров не продается. Они даже предприняли символический шаг: изменили королевский герб так, что эмблема Гренландии - белый медведь - стала занимать в нем более почетное место.
Премьер-министр автономной Гренландии Муте Эгеде в новогоднем обращении выступил за независимость от Дании, заметив, впрочем, что и американцами его соотечественники становиться не хотят. Теоретически, референдум о независимости Гренландии может пройти уже в этом апреле, вместе с местными выборами.
Много упирается в финансы и экономику: Гренландия при площади примерно в 2 миллиона квадратных км имеет население, лишь немногим больше Нарвы - около 56 тысяч человек. Единственной заметной статьей собственных доходов остается рыболовство, есть также добыча, в небольших объемах, рубинов. Фактически, Дания до сих пор содержит Гренландию, поскольку прямые и косвенные субсидии из Копенгагена составляют около половины гренландского бюджета.
Вместе с тем, известно, что Гренландия располагает значительными запасами полезных ископаемых. Это и углеводороды, и разнообразные металлы, например, редкоземельные, которые важны для производства электроники. По мере того, как из-за глобального изменения климата ледяной щит тает, их добыча может стать экономически рентабельной. И помимо США и Дании ими могут заинтересоваться другие стороны, например, Китай, который ранее уже пытался инвестировать в гренландскую экономику.
Еще один аспект, почему Гренландия важна для США - военный, поскольку остров занимает стратегически важное место в Арктическом регионе, а находящаяся там американская космическая база Питуффик (бывшее название Туле) - важная часть системы противоракетной обороны (ПРО).