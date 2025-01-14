Редактор RusDelfi рассказал, зачем Трампу нужна Гренландия

Историк напомнил, что первые поселенцы из Европы появились в Гренландии больше 1000 лет назад, когда около 986 года викинг из Исландии Эйрик Рыжий основал в Гренландии небольшую колонию. Парадоксально, но Эйрик дал острову, почти полностью покрытому льдом, название „зеленая страна“, то ли из-за того, что в тот период благодаря относительно теплому климату на его южном побережье росли деревья и было возможно заниматься сельским хозяйством, то ли в „рекламных“ целях - чтобы привлечь больше колонистов.

Вместе с Исландией скандинавские поселения в Гренландии в XIII веке стали частью Норвежской короны, а затем, около 1380 года - Датской монархии, в то время объединившей все Северные страны.

В начале XV века из-за эпидемий и похолодания климата скандинавские поселения в Гренландии вымерли, но память о них в Европе сохранялась. В XVIII столетии датчане повторно начали колонизацию острова и объявили его своим владением. Вскоре после Второй мировой войны Гренландия была провозглашена составной частью Дании, а затем получила автономию. С 2008 года Гренландия пользуется широкой автономией, в частности, единственным официальным языком на острове был объявлен язык местных жителей - инуитов (раньше их принято было называть эскимосами).

США давно проявляли интерес к самому большому в мире острову. Первые планы его покупки у Дании возникли еще в 1867 году, одновременно с покупкой Аляски у Российской империи. Позднее такие намерения высказывал в середине ХХ века президент Гарри Трумэн. Cо времен Второй мировой войны в Гренландии находятся военные базы США.

Дональд Трамп высказывал намерения купить Гренландию еще в свой первый срок, в 2019 году, а в нынешнем декабре заявлениями в соцсетях вновь подогрел интерес к этому вопросу.

С другой стороны, датские власти категорически заявили, что остров не продается. Они даже предприняли символический шаг: изменили королевский герб так, что эмблема Гренландии - белый медведь - стала занимать в нем более почетное место.